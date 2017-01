Le SG Nguyên Phu Trong s’entretient avec le SG et président chinois Xi Jinping

Pékin (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong s’est entretenu le 12 janvier au Grand Palais du Peuple à Pékin avec le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et le président chinois Xi Jinping.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong s’est entretenu le 12 janvier à Pékin avec le secrétaire général du Parti communiste chinois et le président chinois Xi Jinping. Photo : VNA

Saluant chaleureusement le secrétaire général Nguyên Phu Trong et sa haute délégation en visite officielle en Chine, le secrétaire général et le président chinois Xi Jinping a estimé que cette première visite en Chine du secrétaire général Nguyên Phu Trong après le 12e Congrès national du PCV revêtait une signification très importante, contribuant à promouvoir et à approfondir les relations Vietnam-Chine.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a sincèrement remercié le secrétaire général et président chinois Xi Jinping, les dirigeants et le peuple chinois pour l’accueil attentionné, solennel, intime et convivial.



Dans une atmosphère sincère, franche, les deux dirigeants se sont échangé sur la situation de chacun des deux Partis et des deux pays, et les relations entre les deux Partis et les deux États. Le secrétaire général et le président chinois Xi Jinping a chaleureusement félicité du succès du 12e Congrès national du PCV, apprécié les réalisations importantes dans tous les aspects enregistrées durant ces dernières années par le PCV, l’État et le peuple vietnamiens, exprimé sa conviction que sous la direction du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le peuple vietnamien réussira à mettre en œuvre les objectifs et les tâches définis par le 12e Congrès national du PCV, à faire du Vietnam un pays essentiellement industrialisé et moderne, à réaliser avec succès l’objectif fixé, celui de rendre le peuple riche, le pays puissant, démocratique, équitable, civilisé, et d’édifier le socialisme.

Le secrétaire général et le président chinois Xi Jinping a affirmé que le PCC, le gouvernement et le peuple chinois attachaient une très grande importance aux relations avec le Vietnam; souhaitaient et étaient disposés à œuvrer avec le PCV, l’Etat et le peuple vietnamiens pour renforcer constamment les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, pousser le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine à se développer de manière saine et stable selon la devise « voisinage amical, coopération intégrale, stabilité durable et orientation vers l’avenir" et l’esprit de «bon voisinage, bonne amitié, bonne camaraderie et bon partenariat ».

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a félicité des réalisations importantes et énormes enregistrées par le PCC et le peuple chinois dans leur œuvre de réforme approfondie et d’ouverture et de construction d’une société socialiste aux caractéristiques chinoises. Il a souhaité que le PCC, le gouvernement et le peuple chinois, avec le camarade Xi Jinping en tant que noyau de leadership, réussissent l’œuvre d’édification intégrale d’une société de moyenne aisance, effectuent les réformes complètes en profondeur, gouvernent le pays par la loi, dirigent le PCC par la loi, accomplissent l’objectif d’édification d’un État socialiste moderne, puissant, démocratique, civilisé et harmonieux, organisent avec succès le 19e Congrès du PCC vers la fin de cette année.



Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a affirmé que le Vietnam faisaient toujours très grand cas des relations avec la Chine et souhaitait sincèrement développer les relations d’amitié durable et de coopération intégrale mutuellement avantageuse avec la Chine, dans l’intérêt des deux peuples vietnamien et chinois, pour la paix et la prospérité dans la région et le monde.



Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant à l’élan de développement sain et apprécié les évolutions positives des relations entre les deux Partis et les deux pays au cours de ces dernières années. Ils ont convenu que, dans le contexte actuel marqué par des crises et des instabilités dans de nombreuses régions du monde, le développement stable et les performances obtenues par le Vietnam et la Chine revêtait une signification très importante pour les deux peuples.



Ils ont eu des échanges profonds sur les grandes orientations pour renforcer la confiance, consolider l’amitié, promouvoir et améliorer l’efficacité de la coopération pragmatique dans tous les domaines, maintenir la paix et la stabilité sur la mer, amener les relations Vietnam-Chine à continuer de se développer sainement et durablement dans les temps à venir.



Le Vietnam et la Chine ont convenu de poursuivre les échanges, les contacts réguliers de haut niveau entre les dirigeants des deux Partis et des pays afin de s’échanger et régler en temps opportun les problèmes émergents dans leurs relations bilatérales, d’orienter stratégiquement et donner instruction de pousser les domaines de coopération, de maintenir la situation d’amitié et l’élan de développement sain et stable des relations Vietnam-Chine.

Les deux secrétaires généraux ont accepté de promouvoir et d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération existants entre les deux Partis et les deux pays, en particulier le mécanisme de rencontre des représentants des deux Bureaux politiques, et du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine pour renforcer la mise en œuvre complète, matérialiser les accords bilatéraux de haut niveau; intensifier les échanges et la coopération via le canal de Parti à Parti, entre les organes des deux Partis, entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée nationale populaire de la Chine, le Front de la Patrie du Vietnam et de la Conférence consultative politique du peuple chinois; approfondir la coopération dans la diplomatie, la défense et la sécurité ; renforcer la coopération entre les forces de garde-frontière et d’application de la loi des deux pays, et la coordination au sein des forums multilatéraux, le soutien mutuel à la candidature de l’un et de l’autre aux institutions internationales.

Le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping préside un banquet solennel en l’honneur du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong, le 12 janvier à Pékin. Photo : VNA

Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a affirmé que la Chine fera tout son possible pour aider le Vietnam à organiser avec succès le Sommet de l’APEC en 2017; et le Vietnam a exprimé son soutien à l’organisation réussie par la Chine du Sommet de coopération internationale «Une ceinture, une route» en 2017.



Les deux secrétaires généraux ont convenu de promouvoir vigoureusement, créer des changements positifs, améliorer l’efficacité de la coopération pragmatique dans l’économie, le commerce, l’investissement et d’autres domaines afin de s’entraider pour se développer rapidement et durablement, créer un fondement solide pour le développement des relations bilatérales; donner instruction aux ministères, branches, localités et entreprises des deux pays de se concentrer sur le déploiement en temps opportun et de qualité les programmes et projets convenus; prendre des mesures efficaces pour maintenir la croissance du commerce stable et plus équilibré.



Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a déclaré la Chine va faire plus pour maintenir l’élan du développement rapide des relations commerciales entre la Chine et le Vietnam dans le sens d’un équilibre croissant; favoriser l’ouverture par le Vietnam des bureau de représentation commerciale dans des localités chinoises; encourager les entreprises chinoises à accroître les importations de produits agricoles, forestiers et aquatiques au Vietnam, tels que le riz, le manioc, les produits laitiers et les fruits transformés; mettre en œuvre des projets d’investissement utilisant des technologies avancées et respectueux de l’environnement au Vietnam.



Les deux parties ont convenu d’élargir leur coopération dans les sciences et les technologies, l’agriculture, l’environnement, la ripose aux changements climatiques, comme le croisement des variétés de riz et de plantes résistants à la sécheresse et à la salinité dans le delta du Mékong; procéder activement à des échanges en vue de la prorogation au plus tôt de l’accord de coopération sur la hot-line sur les incidents imprévus des activités de pêche en mer; renforcer la gestion coordonnée, la protection et l’utilisation durable des ressources en eau Lancang-Mékong, fleuve Rouge-Yuan Jiang.



Elles ont également convenu de discuter activement les principes et les contenus de coopération concrets en vue de la signature rapide du «Plan global de construction de la zone de coopération économique transfrontalière Vietnam-Chine », renforcer leur coopération sur la capacité de production, et promouvoir activement la connectivité dans le cadre «Deux couloirs, une ceinture » avec l’initiative «Une ceinture, une route » sur une base co cohérente avec les besoins, les intérêts et la stratégie le développement durable de chaque partie.



Les deux dirigeants ont souligné l’importance des relations d’amitié entre les deux peuples qui constituent une source de force et le fondement social permettant aux relations Vietnam-Chine de se développer de manière heureuse, durable; convenu de renforcer davantage les interractions populaires, en particulier entre les jeunes générations et entre les localités des deux pays dans un proche avenir.



Sur le problème en mer, les deux secrétaires généraux ont estimé qu’il s’agissait du problème essentiel en suspens dans les relations Vietnam-Chine; d’un problème très complexe et important ayant un impact énorme sur la confiance politique, les sentiments des deux peuples et la situation des relations entre les deux pays, ainsi que la situation régionale et mondiale.



Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a affirmé la politique constante du Vietnam de résoudre avec persévérance les différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer 1982, respecter les processus diplomatiques et juridiques; mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), œuvrer avec l’ASEAN pour finaliser au plus tôt un Code de conduite en Mer Orientale (COC).



Les deux dirigeants ont souligné la nécessité d’adhérer à la conception commune importante atteinte par les dirigeants des deux Partis et des deux pays et à l’Accord sur les principes directeurs fondamentaux guidant le règlement de la question maritime entre le Vietnam et la Chine, bien appliquer le mécanisme de négociations pour trouver des solutions fondamentales et à long terme bilatéralement acceptables; rechercher activement une solution transitoire qui n’affecte la position et l’option de chacune des deux parties, y compris l’examen et la discution actives des questions de coopération pour le développement.



Les deux parties ont convenu d’accélérer la coopération maritime pour émettre un signal positif en faveur des relations bilatérales; bien réaliser les travaux consécutifs à l’achèvement de l’enquête conjointe dans les eaux en dehors de l’embouchure du golfe du Bac Bô, promouvoir fermement les négociations régionales sur la délimitation des eaux au large du golfe du Bac Bô, et promouvoir activement le développement de la coopération dans ces eaux; continuer à promouvoir les travaux du Groupe de travail sur l’examen de la coopération pour le développement commun en mer; la mise en œuvre effective des projets de coopération convenus dans des domaines moins sensibles.



Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre pleinement et efficacement la DOC, sur la base de la négociation, élaborer rapidement le COC, bien contrôler les désaccords sur la mer, de ne faire aucune action susceptible de complexifier la situation et d’élargir les différends, préserver la paix et la stabilité en Mer Orientale.



Au nom du Parti et de l’Etat vietnamiens, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a invité le secrétaire général et président chinois Xi Jinping à effectuer une visite officielle au Vietnam et –à assister au Sommet de l’APEC en 2017. Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a exprimé ses remerciements sincères et accepté l’invitation avec plaisir.

Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a organisé un banquet solennel en l’honneur du secrétaire général Nguyên Phu Trong et de la haute délégation vietnamienne. – VNA