Le secteur éducatif doit se concentrer sur la formation de ressources humaines de haute qualité

Le président Tran Dai Quang et les dirigeants du ministère de l’Éducation et de la Formation. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L’éducation et la formation sont l’œuvre du Parti, de l’Etat et de tout le peuple. ​Investir dans l’éducation est investir dans le développement.

C’est en ces termes ​que s'est exprimé le président Tran Dai Quang, présent samedi au siège du ministère de l’Éducation et de la Formation, pour formuler ses vœux du Tet au personnel de ce secteur.

Tran Dai Quang a félicité le secteur éducatif pour les succès obtenus ​durant l'année scolaire 2015-2016, avant d’approuver les 9 tâches principales et les 5 mesures fondamentales définies par le secteur ​pour cette année scolaire. Il s’agit, entre autres, de la réorganisation du ​réseau d’établissements ​d'éducation et de formation dans l'ensemble du pays, de l’amélioration du corps enseignant, de l’application des technologies de l’information dans l’enseignement et la gestion, du développement de ressources humaines, en particulier hautement qualifiées.

Il a demandé au secteur éducatif d’améliorer la qualité de l’éducation dans les établissements, en veillant à l’éducation morale et physique.

Le chef de l’Etat a particulièrement invité le secteur éducatif à se concentrer sur la formation de ressources humaines de haute qualité ​puisque la 4e révolution industrielle est en cours, notamment dans les technologies de l’information, les nanotechnologies, l’automatisation… afin de répondre aux exigences du marché de travail et à l’intégration du pays au monde.

Il a également demandé au secteur de l'éducation de développer un corps enseignant capable de répondre aux exigences d'un renouvellement de l’éducation et de la formation, de prêter attention au travail d’éducation et de formation dans les ​zones en difficulté particulière, ​et celles lointaines et reculées, ou encore habitées par les ethnies minoritaire, outre d'intensifier la coopération internationale.

Le président Tran Dai Quang a recommandé aux ministères, services et localités de s’intéresser davantage à l’œuvre d’éducation et de formation, et d'investir davantage dans l’éducation. -VNA