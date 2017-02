Le secrétaire général Truong Chinh, un grand dirigeant du Vietnam

Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A l’occasion du 110ème anniversaire du secrétaire général Truong Chinh (9 février 1907 - 9 février 2017), le Quan Doi Nhan Dan, quotidien des forces armées vietnamiennes, a publié un article du président de la République Tran Dai Quang intitulé «Le secrétaire général Truong Chinh, un grand théoricien, un dirigeant hors pair, un grand homme de la révolution vietnamienne».

Tran Dai Quang a rappelé que Truong Chinh, membre du Parti pendant 63 ans, avait été un parfait disciple du président Ho Chi Minh. Décédé à l’âge de 81 ans, il a consacré sa vie au service de la révolution nationale et de la défense de la patrie. Truong Chinh est aussi reconnu pour avoir mené une vie modeste, simple, imposant le respect à tous.

Il est aussi un dirigeant exemplaire, réputé pour la qualité de ses analyses et de son auto-critique. L’anniversaire de l’ancien secrétaire général est une occasion pour tout le peuple et toute l’armée du Vietnam de saluer la mémoire de cet immense dirigeant et d’honorer ses contributions au pays, a déclaré le président Tran Dai Quang. -VOV/VNA