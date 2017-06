Hanoi, 23 juin (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong a rencontré séparément vendredi l’électorat des arrondissement de Hai Ba Trung et Dông Da, à Hanoï.

La dernière session de l’Assemblée nationale a été un franc succès, a-t-il fait savoir, citant notamment l’adoption du Code civil et le fait que les députés aient planché sur plusieurs questions aussi importantes qu’épineuses.

Le leader du PCV a exprimé son accord avec les électeurs qui ont estimé que l’essentiel était que les promesses faites au cours des séances d’interpellation soient tenues.

Comment les résolutions seront-elles appliquées? Les promesses seront-elles tenues? La supervision et le contrôle doivent-ils se poursuivre? Vos préoccupations sont également les nôtres. Les paroles, c’est bien, mais c’est l’action dont nous avons réellement besoin, a-t-il souligné.

Suite à la 3e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue et la délégation parlementaire de la province de Hà Tinh (Centre) ont rencontré ce vendredi l’électorat des districts de Yên Lôc, Can Lôc et de la ville de Hà Tinh.

Le dirigeant a pris note des avis des électeurs concernant notamment la production agricole. Le gouvernement s’efforce d’attirer les investissements dans l’agriculture et la campagne, a-t-il affirmé.

De son côté, accompagné de la délégation parlementaire de la province de Thai Nguyen, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh est allé à la rencontre de l’électorat de la première zone militaire.

Il a tenu les électeurs au courant de la situation régionale, mondiale, mais aussi du travail diplomatique mené par le Parti et l’Etat ces derniers temps. Les activités extérieures de haut niveau ont contribué à "promouvoir l’égalité et l’homogéniété des relations avec les grandes puissances", au profit du développement national, a-t-il affirmé.

Le Sommet de l’APEC aura lieu dans un peu plus de quatre mois et le Vietnam accélère les préparatifs pour réussir cet événement historique, a-t-il encore indiqué. – VNA