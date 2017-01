Le secrétaire général Nguyen Phu Trong formule ses voeux du Tet à Hanoi

Le secrétaire général du Comité central du Parti Nguyen Phu Trong (gauche), et le secrétaire du Comité du Parti pour Hanoi Hoang Trung Hai. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong est allé, samedi matin soit le premier jour du Nouvel An lunaire, formuler ses vœux du Tet à l’organisation du Parti, à l’administration et à la population de la capitale, Hanoi.

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong s’est déclaré réjoui du développement rapide de l’économie locale, de l’amélioration des infrastructures, de l’élévation du niveau de vie de la population, du maintien de l’ordre social, ainsi que du renforcement de la sécurité et de la défense.

Pour 2017, il a demandé à la capitale de continuer de développer fortement l’économie et d'atteindre ses objectifs de développement socioéconomique pour affirmer son statut et son rôle ​de grand centre économique du pays.

Hanoi doit aussi accorder une attention particulière à la préservation et à la valorisation de ses identités culturelles typiques, et développer son tourisme, en maintenant la stabilité politique et l’ordre social, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a recommandé à ​la capitale de mener à bien l’édification du Parti et du système politique, et la réforme administrative, ​ainsi que de mettre en œuvre strictement la résolution du 4e Plénum du Comité central du Parti (XIIe mandat) sur l’édification et le réajustement du Parti.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti Hoang Trung Hai a affirmé que Hanoi continuera de faire tout son possible pour mener à bien ​les tâches définies et atteindre ses objectifs en vue de faire de Hanoi une capitale élégante, civilisée et moderne.

Dans la même matinée, le leader du Parti est allé offrir de l'encens aux statues des rois Ly Thai To et Le Thai To, ainsi qu’au Temple Ngoc Son, au bord du lac Hoan Kiem (Lac de l'Epée restituée). -VNA