Hanoi, 23 juillet (VNA) – Le secrétaire général du CC du PCV, Nguyen Phu Trong est revenu samedi après-midi 22 juillet à Hanoi, concluant sa visite d'Etat du 20 au 22 juillet au Cambodge à invitation du roi Norodom Sihamoni.

Les habitants de la province de Preah Sahanouk reconduisent le secrétaire général du CC du PCV Nguyen Phu Trong à l'aéroport international de Sihanouk. Photo: VNA

Durant ce déplacement, le leader du Parti s’est entretenu avec le roi Norodom Sihamoni, le président du Sénat Samdech Say Chhum, le président de l’Assemblée nationale Samdech Heng Samrin et le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen.

Il a rendu visite aux bonzes supérieurs Tep Vong et Bukri; reçu le président de l’Association d’amitié Cambodge - Vietnam Men Som On; fleuri le Monument de l’indépendance, le Mémorial du roi Norodom Sihanouk et le Monument de l’amitié Vietnam - Cambodge à Phnom Penh; visité la province de Preah Sihanouk et assisté à la cérémonie d’inauguration du Monument de l’amitié Vietnam – Cambodge dans cette localité.

Lors des entretiens et entrevues, les deux parties ont constaté que la présente visite d'Etat au Cambodge du secrétaire général du CC du PCV Nguyen Phu Trong constituait un jalon historique important au moment où les deux pays célèbrent les 50 ans de leurs relations diplomatiques et organisaient de nombreuses activités significatives dans le cadre de l’Année d'amitié Vietnam - Cambodge 2017.

Les deux parties ont convenu à l’unanimité qu’héritant d’étroites relations d’amitié de longue date, au cours de ces 50 dernières années, les relations de bon voisinage Vietnam - Cambodge avaient surmonté de nombreux défis et débouché sur des réalisations importantes sous tous les aspects dans la lutte contre les ennemis communs, celle pour l'indépendance nationale et le renversement du régime génocidaire, et l’œuvre d’édification et de développement national.

Les deux parties ont affirmé la volonté commune de faire valoir les résultats obtenus et d’œuvrer pour cultiver, promouvoir les nobles relations de bon voisinage et d'amitié Vietnam - Cambodge et les développer de manière vigoureuse, substantielle et durable.

A l’occasion de cette visite, les deux parties ont signé la Déclaration commune sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération Vietnam - Cambodge et quatre documents de coopération.

Le secrétaire général du CC du PCV Nguyen Phu Trong a également remis un bâtiment de l’Assemblée nationale du Cambodge d’une valeur de 25 millions de dollars - don du Parti, de l'Etat et du peuple vietnamien; deux ambulances au roi et à la reine mère, et 50 ordinateurs à la province de Preah Sihanouk. -VNA