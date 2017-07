Le secrétaire général Nguyen Phu Trong offre un cadeau au bonze supérieur Tep Vong. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) – Poursuivant ses activités dans le cadre de sa visite d’État au Cambodge, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a rendu visite vendredi matin à Phnom Penh aux bonzes supérieurs Tep Vong, à la pagode d’Unalom, et Bukri, à la pagode de Svay Pope.

Les bonzes supérieurs Tep Vong et Bukri se sont déclaré honorés d’accueillir le secrétaire général Nguyen Phu Trong et la haute délégation vietnamienne à l’occasion de leur visite d’État au Cambodge. Cette visite témoigne du développement très heureux des relations entre les deux pays dans la politique, l’économie, la culture et la société. La solidarité entre les deux nations est de plus en plus étroite, selon eux.

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a constaté avec joie qu’au Cambodge, les bouddhistes contribuent activement à l’édification du bloc de grande union nationale, et que le Bouddhisme joue toujours un rôle important dans la mission d’édification et de défense nationales. Et de souhaiter que les activités bouddhiques au Cambodge soient de plus en plus animées, contribuant au développement du pays.

"Au Vietnam, le bouddhisme se développe fortement et a des contributions importantes au développement national", a annoncé Nguyen Phu Trong, avant de souhaiter que les bouddhistes du Vietnam et du Cambodge intensifient leur coopération et leurs échanges d’expériences, contribuant à la promotion des relations entre les deux pays. -VNA