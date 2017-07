Phnom Penh (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, en visite d’Etat au Cambodge, a rencontré vendredi 21 juillet les cadres et le personnel de l’Ambassade du Vietnam au Cambodge, les représentants d'entreprises vietnamiennes et des Vietnamiens résidant dans ce pays.

Le secrétaire général du CC du PCV, Nguyen Phu Trong rencontre les représentants de 'Association d'amitié Cambodge - Vietnam et du Groupe des parlementaires d'amitié Cambodge - Vietnam. Photo: VNA

Le leader du PCV a salué les efforts de l’Ambassade du Vietnam au Cambodge et d’organes de représentation du Vietnam, des entreprises et de la diaspora vietnamienne pour contribuer à l’intensification et au développement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de stabilité durable entre les deux pays.

Il a annoncé que lors de ses rencontres avec les dirigeants cambodgiens, les deux parties avaient discuté des mesures destinées à créer des conditions favorables aux Vietnamiens résidant dans ce pays, notamment concernant leur statut juridique, afin de les aider à stabiliser leur vie et à contribuer au développement du Cambodge comme au renforcement de l'amitié entre les deux pays.

Il a également demandé aux cadres et au personnel de l'Ambassade du Vietnam à s’unir et à ménager des efforts pour remplir leur mission de favoriser les liens entre le Vietnam et le Cambodge.

Vendredi après-midi, le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong et sa suite ont quitté Phnom Penh pour la province de Preah Sihanouk dans la région côtière au sud-ouest du Cambodge. -VNA