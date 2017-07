Rencontre entre le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, et des amis cambodgiens. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’Etat au Cambodge, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a rencontré le 21 juillet des représentants de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam et du groupe des députés d’amitié Cambodge-Vietnam.

La délégation cambodgienne était conduite par Mme Men Sam An, membre de la permanence du Comité central du Parti du peuple cambodgien, vice-Premier ministre et présidente de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam.

Le leader du PCV s’est déclaré satisfait des résultats obtenus lors de cette visite. Appréciant les activités de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam, il a souligné le rôle important de la diplomatie populaire pour le développement de la solidarité, de l’amitié et de la coopération entre les deux pays. Il a émis le souhait que les associations d’amitié des deux pays renforcent leur collaboration et organisent davantage d’événements pour contribuer aux relations bilatérales.

Mme Men Sam An a remercié le Vietnam pour le soutien et les aides précieuses accordés aux Cambodgiens dans leur processus de défense et de développement national. Elle a informé le secrétaire général du PCV des activités de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam, dont des échanges de délégations de jeunes et des rencontres entre les localités frontalières. Ces activités ont contribué à la vulgarisation des accords de coopération bilatéraux au sein des populations des deux pays. -VNA