Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et la présidente du Parlement du Bangladesh, Shirin Sharmin Chaudhury. Photo: VNA



Hanoï, 24 juillet (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a considéré la visite en cours de la présidente du Parlement du Bangladesh, Shirin Sharmin Chaudhury, comme une contribution importante aux liens bilatéraux.Lors d'une rencontre le 23 juillet à Hanoï avec la présidente du Parlement du Bangladesh, Shirin Sharmin Chaudhury, le leader du Parti vietnamien a exprimé son espoir que les relations entre les deux pays prospéreraient, répondant aux intérêts de leur peuple."Le Parti et le peuple vietnamiens attachent toujours beaucoup d'importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération avec le Bangladesh", a-t-il souligné, avant d’indiquer que les deux parties devraient prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre plus efficacement les accords signés, en renforçant la coopération économique pour la mettre ​au même niveau que les liens politiques.Applaudissant les réalisations du Bangladesh, le secrétaire général Nguyen Phu Trong s’est déclaré convaincu que le gouvernement et le peuple bangladais réussiraient davantage à ​bâtir un pays ​placé sous les signes de la paix, du développement et de la prospérité, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement régional et international.La présidente Chaudhury a espéré que le Vietnam ​poursuivra sa croissance robuste, ajoutant que le Bangladesh souhaitait toujours promouvoir l'amitié et la coopération traditionnelles avec le Vietnam."Le Bangladesh est prêt à partager ses expériences avec le Vietnam dans ses domaines potentiels et à renforcer la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines", a-t-elle déclaré.Elle a invité le secrétaire général du PCV à se rendre au Bangladesh à un moment opportun. -VNA