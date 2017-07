Phnom Penh, 20 juillet (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et une haute délégation l’accompagnant sont arrivés à l’aéroport international de Pochenton de la capitale Phnom Penh, entamant une visite d’Etat au Cambodge sur invitation de Sa Majesté Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Roi du cambodge.

Des dirigeants cambodgiens accueillent le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong à l’aéroport international de Pochenton. Photo : VNA

La cérémonie d’accueil a été solennellement organisée à l’aéroport international de Pochenton, en présence du vice-Premier ministre, ministre du Palais royal, Samdech Kong Som, de la vice-Premier ministre et ministre des Relations avec le parlement et de l’​Inspection, Men Sam An, d’aut​res officiels du Royal, du ministère des Affaires étrangères, du Parti du peuple cambodgien et des représentants des couches populaires, ainsi que de l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Thach Du et des cadres ​de l’ambassade du Vietnam dans ce pays.

Il s'agit de sa deuxième visite au Cambodge en tant que secrétaire général du PCV.

Cette visite se déroulera au moment de la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge, ce qui ​témoigne que le Vietnam prend en haute considération le développement des relations de voisinage amical entre les deux pays, conformément à la devise de "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, solide et durable".

Le Vietnam est ​classé 5e parmi les 50 pays et territoires investissant au Cambodge, avec 2,9 milliards de dollars dans 190 projets. Les projets des investisseurs vietnamiens vont dans divers domaines, contribuant considérablement au développement du Cambodge, à la lutte contre la pauvreté, ​au bien-être social, à la création d​'emplois.



En 2016, le commerce bilatéral s'est chiffré à environ 3 milliards de dollars.



Les deux pays ont achevé plus de 84% des travaux de délimitation et de bornage de la frontière terrestre commune. Ils sont déterminés à régler définitivement les sections frontalières restantes pour achever ces travaux et mettre la dernière main aux dossiers de délimitation et de bornage frontaliers dans les meilleurs délai en vue de faire de la frontalière vietnamo-cambodgienne une frontière de paix, de stabilité, d’amitié, de coopération et de développement durable. -VNA