Le riz vietnamien à l’honneur

Hanoï (VNA) - La marque de riz de la compagnie ITA RICE (zone industrielle Tan Duc-Hoa Ha, province de Long An) vient d’être nommé "Label réputé d’Asie du Sud-Est" au 7e Forum annuel du Mékong, dans la capitale cambodgienne Phnom Penh.



Photo​: internet

Le produit d’ITA RICE a été étudié pendant de nombreuses années par ​un panel d'experts dans comme hors du pays afin de créer des produits ​rizicoles sains et conformes aux normes de l'agriculture internationale GlobalGAP.



Afin de contrôler la qualité du riz, ITA RICE a beaucoup investi dans les zones de ​culture pour contrôler strictement l'ensemble du processus répondant aux normes de sécurité du sol et de l’eau, et celles de GlobalGAP.



Les agriculteurs sont forcés de produire du riz selon un processus de culture conforme aux normes GAP, sous la direction et l’inspection régulière des ingénieurs.



Chaque grain de riz ITA RICE après récolte sera contrôlé pour vérifier l’absence de produits phytopharmaceutiques, de métaux lourds et chimiques, ainsi que d’agents microbiologiques pathogènes. -CPV/VNA