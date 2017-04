Le réseau local de l’AIPA présenté au Vietnam

Hanoi (VNA) – Le bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam a organisé jeudi 20 avril une réunion de présentation du réseau local de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) au Vietnam.

Le chef adjoint du bureau de l’Assemblée nationale Dô Manh Hung s’exprime lors de la réunion de présentation du réseau local de l’AIPA. daibieunhandan.vn

Ce réseau est construit et développé dans l’objectif de créer un réseau d’information électronique pour partager les connaissances et informations entre les parlements membres de l’AIPA, contribuant à élever les capacités de leurs services d’assistance dans la gestion d’informations, la recherche et la consultation politique, a indiqué le chef adjoint dudit bureau, Dô Manh Hung.Les séminaires thématiques sur le réseau local de l’AIPA jouent le rôle de forum permettant au personnel d’assistance des parlements membres d’échanger leurs avis et d’acquérir des expériences en matière de technologies de l’information, a-t-il poursuivi.Ce système de communication fait partie du Programme de présentation du réaseau local de l’AIPA (AIPA Connect) aux parlements membres du secrétariat de l’AIPA.

Un réseau local, souvent désigné par l’acronyme anglais LAN de "Local Area Network", est un réseau informatique tel que les terminaux qui y participent (ordinateurs, etc.) s’envoient des trames au niveau de la couche de liaison sans utiliser d’accès à Internet.



Le bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam a tenu un troisième séminaire sur le réseau local de l’AIPA, du 3 au 6 avril à Hô Chi Minh-Ville (Sud), après avoir envoyé des informaticiens aux activités de perfectionnement organisées par le secrétariat de l’AIPA et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).



Reconnue dans la Charte de l’ASEAN, l’AIPA a sans cesse assisté les gouvernements des pays membres de l’ASEAN dans l’édification de la Communauté de l’ASEAN, en décembre 2015, reposant sur trois piliers : économique, politique et sécuritaire, et socio-culturel.



Elle continue d’assister l’ASEAN dans l’application de sa Charte et ses programmes d’action, et aide également les pays membres à appliquer les décisions du bloc régional en cherchant à améliorer les compétences des parlements membres. – VNA