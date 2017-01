Le programme “Printemps au pays natal 2017” organisé à Hô Chi Minh-Ville

Le Président Trân Dai Quang frappa le tambour pour marquer l’ouverture du programme. Photo: VOV.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l’ambiance festive du Têt traditionnel du Coq, le programme “Printemps au pays natal 2017” a eu lieu dans la soirée du 20 janvier à Hô Chi Minh-Ville.Placé sous le thème "La ville portant le nom de l’Oncle Hô - Aspiration resplendissante", l’édition 2017 du programme "Printemps au pays natal" ​a été organisée par le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger, le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire municipal de Hô Chi Minh-Ville.Le Président vietnamien Trân Dai Quang, son épouse, le chef de la Commission de la Propagande et de l’Éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Vo Van Thuong, le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, des dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam, et des responsables des ministères, des localités, ainsi que près de 1.000 Viêt kiêu des quatre coins du monde ont participé à ce programme.Dans son discours prononcé ​à la cérémonie d’ouverture du programme, le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a hautement apprécié les résultats du travail concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger.La 3e Conférence des Vietnamiens résidant à l’étranger​, sur le thème «Les Viêt kiêu conjuguent leurs efforts pour construire une Hô Chi Minh-Ville qui se développe rapidement, durablement et reste active dans l’intégration internationale», organisée en novembre 2016, a mobilisé plus de 500 Viêt kiêu venus de 36 pays et territoires pour ​réfléchir ensemble aux moyens de faire de Hô Chi Minh-Ville une ville moderneEn 2017, le Ministère des Affaires étrangères se coordonnera avec le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger, les ministères, services et localités pour réaliser plusieurs activités afin de réunir les Viêt kiêu, ​pour valoriser le bloc de grande union nationale, a fait savoir Pham Binh Minh.

Le Président de la République, Trân Dai Quang (1er, à droite), à la rencontre des Viêt kiêu lors du programme “Printemps au pays natal 2017”. Photo: NDEL.

Prenant la parole lors de ce programme, le chef de l’État vietnamien a formulé ses meilleurs vœux à la diaspora avant d’affirmer que les Viêt kiêu f​aisaient partie intégrante de la nation.Le Président vietnamien a remercié leurs contributions précieuses tant matérielles que spirituelles au développement national. L’an passé, les Vietnamiens résidant à l’étranger ont œuvré ensemble pour édifier une communauté solidaire tout en s’intégrant à la vie de leur pays d’accueil, pour ​réaliser des performances qui honorent le peuple vietnamien. Où qu’ils soient, les Vietnamiens restent tournés vers leur pays d’origine et contribuent à son édification. Le Parti, l’État et le peuple apprécient beaucoup les réalisations des Vietnamiens à l’étranger et leur contribution à l’édification nationale, a indiqué Trân Dai Quang.Il a profité de cette occasion pour exhorter les 4 millions et demi de compatriotes vietnamiens à l’étranger à œuvrer pour la prospérité et une meilleure place du Vietnam sur la scène internationale. Trân Dai Quang a invité les experts et intellectuels Viêt kiêu à apporter leur intelligence et leurs expériences pour édifier le pays. -NDEL/VNA