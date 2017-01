Le professeur Hoàng Chi Bao parle de l’exemple moral du Président Hô Chi Minh

Le professeur Hoàng Chi Bao lors de la discussion sur le Président Hô Chi Minh en Thaïlande. Photo: VOV.

Bangkok (VNA) - Les importants traits de la vie, de l’œuvre et de la pensée du Président Hô Chi Minh que le professeur Hoàng Chi Bao, ancien membre du Conseil central de Théorie, a ​présenté lors de la discussion avec la communauté vietnamienne de Bangkok (Thaïlande) lui a permis de mieux faire comprendre le Président Hô Chi Minh, leader du peuple vietnamien.

L’ambassade du Vietnam en Thaïlande a organisé le 22 janvier​ cette discussion sur l’idéologie, la vertu et le style du Président Hô Chi Minh à l’occasion du 87e anniversaire de la fondation du PCV​ à l'attention des cadres des organes de représentations et ​des Vietnamiens résidanten Thaïlande.

Avant la ​discussion, les Vietnamiens en Thaïlande sont allés offrir de l’encens sur l’autel de culte dédié au Président Hô Chi Minh dans l’ambassade du Vietnam en Thaïlande.

Nguyên Tât Thành, l'ambassadeur vietnamien, a passé en revue les événements marquants du Président Hô Chi Minh au moment où ce dernier vivait et menait ses activités révolutionnaires dans ce pays. Il a également insisté sur l'aide matérielle et spirituelle que la communauté des Vietnamiens en Thaïlande a accordée à leur pays natal pendant les résistances contre l'impérialisme américain et le colonialisme français.

Ensuite, le professeur Hoàng Chi Bao a retracé ​les importants traits d​e la vie, de l’œuvre, de la pensée du Président Hô Chi Minh. Selon lui, parler du Président Hô Chi Minh ce n’est pas seulement ​passer en revue sa vie, son œuvre mais c'est aussi une occasion pour nous de faire de notre mieux pour suivre son exemple moral, sa pensée.

Les histoires sur la vie simple de l’Oncle Hô (Président Hô Chi Minh) que le professeur Hoàng Chi Bao a racontées ont ​permis aux Vietnamiens de Thaïlande de mieux comprendre le leader du peuple vietnamien.

Après ​cette discussion, les Vietnamiens en Thaïlande et d’autres invités ont célébré ensemble la fin de l’année. Ils ont eu une bonne occasion de savourer des spécialités traditionnelles du Vietnam. -NDEL/VNA