«Le printemps de l’amour 2017», un programme pour les enfants démunis

Hanoi (VNA) - Durant les premiers jours du nouvel an de 2017, les organisateurs du programme artistique "Xuân yêu thuong 2017" (Le printemps de l’amour 2017) ont remis 1.000 cadeaux ​à des enfants démunis de Hanoi.

Il s’agit d’un programme organisé par l’Institut de recherche et de communication sur la culture des ethnies, ainsi que les deux compagnies Vietlife et Dông Dô Show. Les organisateurs ont remis 1.000 cadeaux à des enfants handicapés, autistes et pauvres de la capitale.

Lors de cet événement, les organisateurs leur ont offert des numéros artistiques et de cirque interprétés par des artistes du Théâtre «Tuôi tre» (Jeunesse) et de la Fédération de cirque du Vietnam et des jeunes talents du club «Ngôi sao nho» (Les petites étoiles). -NDEL/VNA