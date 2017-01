Le président vous adresse ses meilleurs voeux de bonne année

Le président de la République Trân Dai Quang. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le président vietnamien Trân Dai Quang a adressé aux compatriotes, camarades et combattants du pays, et aux compatriotes vietnamiens à l’étranger ses meilleurs voeux à l’occasion de cette nouvelle année.



L’Agence vietnamienne d’information (VNA) reproduit ci-dessous la lettre de voeux de bonne année signée le premier janvier 2017 par le président de la République Trân Dai Quang.



“Printemps de l’année du Coq 2017



Chers compatriotes, camarades et soldats de tout le pays!



A l’occasion du Nouvel An et en célébration du Têt traditionnel du Coq, au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, je tiens amicalement à adresser à tous les compatriotes, à tous les camarades et à tous les combattants du pays, et aux compatriotes vietnamiens à l’étranger mes meilleurs voeux. Au nom de l’Etat et du peuple vietnamiens, je tiens solennellement à souhaiter aux habitants des pays du monde, aux amis internationaux une nouvelle année de paix, de bonheur et de prospérité.



Chers compatriotes, camarades et soldats de tout le pays!

Durant la dernière année 2016, toute notre nation a déployé de grands efforts, surmonté nombre de difficultés et défis, et obtenu des résultats importants dans divers domaines.



Célébrant le Nouvel An, chacun de nous, Vietnamiens, a à faire valoir au plus haut degré le patriotisme, la tradition des “enfants du Dragon et de la Fée”, l’esprit de se rendre puissant par ses propres moyens et forces, la solidarité, la créativité, à rivaliser d’efforts pour réaliser avec succès la résolution du 12e Congrès national du Parti, à ouvrir une nouvelle période de développement, à rendre le pays prospère, à faire en sorte que toute personne, toute famille soient prospères et heureuses.



Forts de notre confiance profonde dans la force de toute la nation et l’avenir éclatant de notre pays, nous sommes déterminés à remporter de nouvelles victoires plus grandes dans l’oeuvre de rénovation, de défense de l’indépendance, de la souverainté et de l’intégrité du territoire sacré de la Patrie, à faire prospérer le pays et perpétuer le peuple, lui permettant de marcher de pair avec les amis des cinq continents, aller vers un avenir radieux.



Nouvelle année, nouveau souffle, nouvelle résolution, nouvelle vitalité. Tout notre pays unit ses efforts et ses coeurs et nous triompherons certainement!



Mes salutations amicales

Trân Dai Quang

Président de la République socialiste du Vietnam”. – VNA