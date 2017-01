Le président travaille avec la 7ème zone militaire et la police de Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président Trân Dai Quang a rendu visite lundi, 23 janvier, au commandement de la 7ème zone militaire et à la police de Hô Chi Minh-Ville à l’occasion du Têt traditionnel du Coq.

Le président Trân Dai Quang. Photo : VNA

La 7ème zone militaire a efficacement mis en oeuvre l’option, la politique du Parti et de la loi de l’Etat, en donnant des conseils en temps opportun ​à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense.

Tout en saluant les acquis obtenus, le chef de l’état a demandé aux forces armées de la 7ème zone militaire d’améliorer leur capacité de prévision dans les zones frontalières et insulaires et de mener à bien le travail de mobilisation des masses.

Il a également exhorté la 7ème zone militaire de continuer de bien réaliser le travail extérieur de la défense, selon l’option et la ligne du Parti et de l’Etat, de promouvoir les relations de coopération avec l’Armée royale du Cambodge, contribuant à construire une frontière de paix, d’amitié, de stabilité, de coopération et de développement.

Le président Trân Dai Quang a demandé à la police de la mégapole du ​Sud de garantir l’ordre, la sécurité et de lutter énergiquement contre la criminalité. Le but étant de créer un environnement d’affaires sûr et d’encadrer la vie du peuple. - VNA