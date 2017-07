Saint-Pétersbourg​ (VNA) - Le président Tran Dai Quang, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, a quitté samedi après-midi (heure locale) Saint-Pétersbourg, terminant sa visite officielle du 28 juin au premier juillet en Russie, à l'invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine.

Le président Tran Dai Quang termine sa visite officielle en Russie, à 'invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine. Photo: VNA

Peu avant, le chef de l’Etat vietnamien a visité le 8è Salon naval international de Saint-Pétersbourg (MVMS - 2017), qui a lieu du 28 juin au -2 juillet en présence de quelque 400 exposants, dont 47 venant de 40 pays.

Dans l’après-midi du même jour, le président Tran Dai Quang et son épouse ont visité le palais Catherine qui constitue la fierté de l'architecture russe et est considéré comme l'un des plus somptueux palais dans le monde. -VNA