​Le président Tran Dai Quang, en visite officielle en Russie, a rencontré, samedi après-midi (heure locale), ​le gouverneur de ​Saint-Pétersbourg, Georgy Pontavchenko. Photo: VNA

Saint-Pétersbourg (VNA) – Poursuivant sa visite officielle d'amitié en Russie, le président Tran Dai Quang a rencontré, samedi après-midi (heure locale), dans la ville de Saint-Pétersbourg, le gouverneur de cette dernière, Georgy Pontavchenko.

Le chef de l’Etat vietnamien s’est déclaré heureux de visiter Saint-Pétersbourg – l’emplacement choisi par V.I. Lénine pour mener la Révolution d'Octobre il y a 100 ans, et de témoigner les réalisations de développement de la ville.

Il a déclaré que le peuple vietnamien suit toujours de près et salue sincèrement le peuple russe pour ses réalisations de développement socioéconomique obtenues au cours de ces dernières années sous la direction du président Vladimir Poutine.

Exprimant sa joie devant le bon développement des relations de coopération tous azimuts entre le Vietnam et la Russie, le président Tran Dai Quang a apprécié le dynamisme des localités des deux pays dans le renforcement de leurs liens.

L’échange régulier de délations entre les villes et provinces du Vietnam et celles russes a contribué pour une part importante à l’intensification de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. La coopération décentralisée efficace permettra d’impulser les relations de coopération entre les deux pays, a-t-il indiqué.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une augmentation discontinue et atteint 1,1 milliard de dollars au cours de quatre premier mois de 2017. A quoi s’ajoute l’intensification de la coopération dans les secteurs traditionnels tels que le pétrole et le gaz, l'énergie, l'éducation, la culture...., a-t-il ajouté.

Pour l’instant, les deux parties travaillent à élargir leur coopération dans de nouveaux domaines tels que la construction automobile, l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, le chemin de fer, la construction d'infrastructures..., a-t-il annoncé.

Le président Tran Dai Quang a salué la coopération entre Saint-Pétersbourg et les localités vietnamiennes, déclarant que l’Etat vietnamien continuera de créer les conditions favorables aux localités des deux pays pour une coopération directe, pratique et efficace.

Il s’est déclaré convaincu qu’avec les efforts du gouverneur Georgy Pontavchenko et des autorités locales vietnamiennes, la coopération entre Saint-Pétersbourg et les localités du Vietnam sera de plus en plus approfondie, efficace et dynamique, afin de répondre aux besoins et aux intérêts des deux parties.

Il a également souhaité que les localités du Vietnam et de la Russie continuent de soutenir et d’être mutuellement complémentaires dans le processus d’expansion de la coopération bilatérale.

De son côté, le gouverneur Georgy Pontavchenko a souligné que le Vietnam est un partenaire très important de sa ville et que les relations entre Saint-Pétersbourg et les localités vietnamiennes sont édifiées sur une base solide. A ce jour, la ville a établi un partenariat avec Ho Chi Minh-Ville et la province de Khanh Hoa.

Il a annoncé que lors d’une visite de Hô-Chi-Minh-Ville de sa haute délégation en décembre 2015, les deux parties avaient été parvenues à plusieurs accords sur le commerce et le tourisme.

Il a souligné que l'éducation et la formation étaient un aspect important dans les relations entre Saint-Pétersbourg et le Vietnam. Cette ville est un célèbre centre de formation en vietnamien avec des cours initiés en 1931 et des milliers de cadres vietnamiens y ont été formés depuis.

A ce jour, plus de 300 étudiants vietnamiens font leurs études dans cette ville, qui a signé 25 conventions de coopération avec des universités vietnamiennes. Saint-Pétersbourg est l’unique ville étrangère à abriter un institut Ho Chi Minh.

Les relations économiques et commerciales entre Saint-Pétersbourg et le Vietnam sont au beau fixe. Au premier trimestre 2017, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 100 millions de dollars.

Le gouverneur Georgy Pontavchenko s’est déclaré convaincu que l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange Vietnam - Union économique Asie - Europe inciterait les échanges commerciaux entre Saint-Pétersbourg et le Vietnam.

Il a annoncé que nombre d’entreprises saint-pétersbourgeoises s’intéressent aux opportunités de coopération et d’investissement au Vietnam, notamment dans leurs secteurs d’atout tels que la fabrication de machines, la production d'équipements électriques, le développement des infrastructures portuaires, le traitement de l'eau.

Il s’est également déclaré convaincu que la présente visite en Russie du président Tran Dai Quang créerait un élan important pour promouvoir les relations économiques, commerciales et l'investissement entre le Vietnam et la Russie, y compris Saint-Pétersbourg.

Il a annoncé que Saint-Pétersbourg prévoit d'organiser la toute première exposition de photos sur le président Ho Chi Minh au musée Ermitage en mai 2019. Cet événement important sera l'une des activités en l’honneur du 25è anniversaire de la signature du Traité sur les principes de base des relations d’amitié, laquelle jetait la base à l’établissement des relations entre la Russie et le Vietnam. -VNA