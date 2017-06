Le président Tran Dai Quang et son épouse posent avec des représentants de la diaspora vietnamienne en Russie. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Dans le cadre de leur visite officielle en Russie, le président Tran Dai Quang et son épouse ont rencontré, le 28 juin (heure locale), au complexe Hanoi-Moscou (INCENTRA), dans la capitale russe, des membres de la diaspora vietnamienne.

Il a réaffirmé la position conséquente du Parti​ et de l'Etat de considérer la diaspora vietnamienne comme une composant​e inséparable de la nation et de créer des conditions favorables pour que les résidents vietnamiens puissent s'intégrer au mieux à leur pays d'accueil.



Il les a appelés à se solidariser, à préserver l’identité culturelle et la langue vietnamiennes et à contribuer davantage à l’édification ​de leur pays ​d'origine.



Le chef de l’État a par ailleurs demandé à l’ambassade du Vietnam en Russie​ d'aider la diaspora à résoudre ses difficultés.



"Une communauté vietnamienne stable et développée en Russie ​contribuera à resserrer les liens entre les deux pays", a estimé Tran Dai Quang.

Le président Tran Dai Quang​, son épouse et d​'anciens experts militaires russes qui furent envoyés en mission au Vietnam. Photo: VNA



Le même jour, le président Tran Dai Quang et son épouse ont rencontré l’Association d’amitié russo-vietnamienne et l'Association des anciens experts militaires russes envoyés en mission au Vietnam.

Il s'est déclaré satisfait du développement des relations d'amitié et de solidarité étroite entre le Vietnam et la Russie ces sept dernières décennies, malgré les difficultés et défis.

Tran Dai Quang a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération et privilégiait le développement du partenariat stratégique intégral avec la Russie. Ce pays a été, est et restera toujours un ami fidèle du Vietnam.

L’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique donnera un coup de pouce aux échanges commerciaux entre le Vietnam et les pays membres de l’union, ​notamment la Russie, a-t-il affirmé.



​Tran Dai Quang a informé de l’objectif de sa présence en Russie: "Accompagné d’une haute délégation du Parti et de l’État vietnamiens, je suis venu en Russie pour renforcer la confiance politique, mais aussi pour discuter avec les dirigeants russes de mesures concrètes ​pour approfondir le partenariat stratégique intégral entre nos deux pays."



Le chef de l’État vietnamien a souhaité que l’Association d’amitié russo-vietnamienne aide à l’intégration de la communauté vietnamienne au sein de la société russe. -VNA