Le président Tran Dai Quang reçoit le président et rédacteur en chef de Kyodo

Hanoi (VNA) – Le président du Vietnam, Trân Dai Quang a hautement apprécié l’élargissement de la coopération entre l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et l’Agence de presse japonaise Kyodo, conformément au développement du partenariat stratégique approfondi et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Japon.

Le président du Vietnam, Trân Dai Quang, (droite) et le président et rédacteur en chef de l’agence Kyodo, Masaki Fukuyama. Photo : VNA

Lors d’une rencontre mercredi après-midi à Hanoi avec le président et rédacteur en chef de l’agence Kyodo, Masaki Fukuyama, le président Trân Dai Quang a souligné qu’ayant une confiance politique mutuelle et des similitudes culturelles, le Vietnam et le Japon ont fortement développé leur coopération ces derniers temps. Ce qui sert de base solide et de moteur fort pour porter leur partenariat stratégique approfondi à une nouvelle hauteur dans l’avenir.

Les relations bilatérales dans la politique et la diplomatie ont connu des fortes progressions depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1973. La visite au Vietnam de l’Empereur et de l’Impératrice du Japon en mars dernier était un jalon historique dans les relations entre les deux pays. Dans d’autres domaines, le Vietnam et le Japon ont établi et mis en œuvre efficacement plusieurs mécanismes de dialogue en politique, économie et commerce, défense, sécurité… La coopération entre les organes de presse des deux pays a connu des développements, notamment celle entre la VNA et Kyodo, contribuant à la compréhension entre les deux peuples.

Soutenant le plan de coopération entre la VNA et Kyodo dans les temps à venir, le chef de l’Etat a estimé qu’avec le rôle des agences de presse officielles du Vietnam et du Japon, la VNA et Kyodo doivent donner davantage d’informations sur le pays, les habitants, la culture, l’environnement d’affaires de chaque pays, ainsi que sur les succès obtenus dans les relations entre les deux pays et les problèmes à régler dans la mise en œuvre des contenus de coopération bilatérale.

Après avoir présenté l’Année de l’APEC 2017, avec environ 200 réunion dont le point d’orgue est la 25e Semaine de l’APEC à Da Nang, le président Tran Dai Quang a estimé qu’il s’agit d’une opportunité pour la VNA et Kyodo de collaborer pour couvrir cet évènement régional important.

Le Vietnam renforce le perfectionnement des institutions, la réforme administrative, l’amélioration de la capacité concurrentielle, de l’environnement d’investissement et d’affaires et accorde des priorités pour intensifier l’industrialisation et la modernisation…, a souligné le président Trân Dai Quang.

Le Vietnam est prêt à créer des conditions propices aux entreprises étrangères, dont celles japonaises à élargir les investissements et faire des affaires à longue terme au pays, a-t-il déclaré.

Le président Trân Dai Quang a affirmé que le Vietnam soutient pour le processus de libéralisation commerciale globale, estimant que les pays doivent accélérer les négociations et signer des accords de libre-échange bilatéraux afin de promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les pays.

Sur la situation régionale et mondiale ces derniers temps, le dirigeant vietnamien a affirmé que la paix, la stabilité sont les conditions très importantes pour le développement des nations. Etant membre positif, actif et responsable dans la communauté internationale, le Vietnam a contribué et continuera à contribuer à la consolidation de la paix, de la stabilité dans la région et dans le monde et préconise de régler des différends en voie pacifique et de prévenir de nouveaux litiges influençant la paix, la stabilité dans la région et dans le monde.

Il a dit que lors des rencontres avec les dirigeants de haut rang du Japon, les dirigeants des deux pays ont partagé leur point de vue sur la poursuite de la coordination dans les forums multilatéraux pour contribuer au maintien de l’environnement de la paix dans le monde.

Le président et rédacteur en chef, Masaki Fukuyama a informé le président Trân Dai Quang des résultats de coopération entre Kyodo News et l’Agence vietnamienne d’information (VNA), ce qui contribue au développement de plus en plus profond des relations de partenariat stratégique Japon-Vietnam.

Les habitants japonaise s’intéressent toujours au développement du Vietnam, a-t-il noté, avant d’affirmer que non seulement des géants économique, mais encore des entreprises locaux du Japon souhaitent coopérer dans les affaires et investir au Vietnam. - VNA