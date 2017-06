Le président Tran Dai Quang reçoit le 24 juin à Hanoi le président de l’AN cambodgienne, Samdech Heng Samrin. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le président du Vietnam Tran Dai Quang a salué la visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Heng Samrin, à l'occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (24 juin), lors d'une rencontre à Hanoi le 24 juin.Le chef de l'Etat vietnamien a déclaré que les deux pays doivent renforcer la solidarité, l'amitié et la coopération, en facilitant les liens économiques, commerciaux et d'investissement, tout en renforçant la diplomatie entre les deux peuples, en particulier entre les jeunes générations.Il s’est déclaré convaincu que sous le règne clairvoyant du roi Norodom Sihamoni et la direction du Sénat, de l'Assemblée nationale et du gouvernement royal du Cambodge où le Parti du peuple cambodgien joue un rôle crucial, le peuple cambodgien fraternel continuera de récolter des succès dans l’oeuvre de l’édification nationale pour la paix, la stabilité et la prospérité.Le président Tran Dai Quang a exprimé sa joie que le Vietnam est devenu l'un des principaux partenaires commerciaux et d'investissement du Cambodge.Il a demandé au président Samdech Heng Samrin et à l’AN cambodgienne de continuer à soutenir les résidents vietnamiens au Cambodge, contribuant ainsi à promouvoir l'amitié entre les deux peuples.M. Samdech Heng Samrin, pour sa part, a affirmé que le peuple cambodgien gardera toujours dans sa mémoire les sacrifices faits par des soldats vietnamiens lors d'une lutte pour sauver le Cambodge du régime génocidaire de Pol Pot.Il a ajouté que le Cambodge continuera à maintenir un climat politique stable à la suite des récentes élections des membres aux conseils communaux, en jetant la base pour les élections au Sénat et les élections générales en 2018. -VNA