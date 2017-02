Le président Tran Dai Quang reçoit le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith

Le président Tran Dai Quang (droite) et le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le président Tran Dai Quang a reçu mercredi après-midi à Hanoi le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith, présent au Vietnam pour coprésider la 39e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.

Tran Dai Quang a hautement apprécié les résultats de la 39e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos coprésidée par les Premiers ministres vietnamien et laotien. Les contenus et les orientations déjà discutés et conclus lors de cette session revêtent une signification importante pour aider les ministères, les services, les localités et les entreprises des deux pays à accélérer la mise en œuvre des accords bilatéraux de haut rang, a-t-il indiqué.

Afin de continuer à valoriser au mieux les potentiels et les avantages de chaque pays, le président Tran Dai Quang a demandé aux Premiers ministres des deux pays de diriger les ministères, les services et les localités dans la mise en œuvre des mesures concrètes afin de matérialiser les résultats obtenus par la 39e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.

Par ailleurs, les deux pays continueront à intensifier les échanges de délégations de divers échelons, augmenter rapidement le commerce bilatéral et promouvoir la connectivité des deux économies, en accordant la priorité à la mise en œuvre des projets de pointe dans l’énergie ainsi que dans les communications et le transport, déployant efficacement les mécanismes et les politiques afin de régler à temps les entraves en vue de favoriser les affaires et les investisseurs des entreprises vietnamiennes au Laos.

Le président Tran Dai Quang a demandé aux deux parties de coordonner étroitement dans l'organisation des activités pour célébrer en 2017 les 55 ans d'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et les 40 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos, de s'entraider lors des forums régionaux et internationaux, de promovoir la coopération bilatérale au sein de l'ASEAN.

Tran Dai Quang a affirmé la politique conséquente du Vietnam de prendre en haute considération et privilégier le développement de ses liens avec le Laos, de soutenir le processus de Renouveau, d'édification et de développement du pays du Laos.

Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith a informé le président vietnamien des résultats de la 39e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, tout en affirmant la poursuite de la coopération bilatérale dans le règlement des questions en suspens pour approfondir les relations de coopération économique, conformément aux bonnes relations politiques. -VNA