Hanoi, le 19 juin (VNA) - Le président Trân Dai Quang a reçu le 19 juin à Hanoi l'ambassadrice israélienne Meirav Eilon Shahar venue le saluer​. Il a félicit​é l​a diplomate pour son mandat réussi au Vietnam au cours duquel les relations bilatérales ont marqué des progrès importants.

Le président Trân Dai Quang reçoit le 19 juin à Hanoi l'ambassadrice israélienne Meirav Eilon Shahar. Photo : VNA

Le chef de l'Etat a déclaré que le développement des relations ​entre les deux pays s​'était manifest​é par la récente visite d'Etat au Vietnam du président israélien Reuven Ruvi Rivlin. Israël a également reconnu l'économie de marché complète du Vietnam, reçu plus d'apprentis agricoles et augmenté les bourses d'études pour les étudiants vietnamiens.Les deux parties ont négocié un accord de libre-échange, signé un mémorandum d'accord sur la mise en place d'un fonds de recherche commun et renforcé leur coopération dans l'​usage des hautes technologies ​dans l'agriculture​, la défense et la sécurité.Ces résultats ont aidé Israël à devenir l'un des principaux partenaires du Vietnam au Moyen-Orient, a souligné le président Trân Dai Quang.Il a apprécié les efforts et les contributions de l'ambassadrice israélienne ​dans le renforcement des relations bilatérales dans de ​nombreux domaines, et lui a demand​é de continuer​ d'aider à renforcer et élargir les relations entre le​s deux pays.Les potentiels de coopération restent en effet énormes, en particulier dans les ​sciences et technologies, ​la sécurité et la défense, l'agriculture, la formation et le commerce, a déclaré le président vietnamien, exprimant son espoir pour la poursuite de l'application des engagements pris par les hauts dirigeants lors de la visite du président Reuven Ruvi Rivlin.

Le Vietnam attache de l'importance à la promotion de l'amitié et à la coopération multiforme avec Israël, a ajouté le président Trân Dai Quang.



Pour sa part, l'ambassadrice israélienne Meirav Eilon Shahar a déclaré que pendant les cinq années de sa mission au Vietnam, elle avait fait ​le maximum pour contribuer au partenariat bilatéral dans l'économie, le commerce, la culture, les sciences et technologies, l'éducation​, la sécurité et la défense.



Elle a affirmé qu'après son retour dans son pays, elle continuerait ​ d​e favoriser les relations ​entre les deux pays.



À cette occasion, elle a transmis au président Trân Dai Quang l'invitation du président Reuven Ruvi Rivlin à ​effectuer une visite officielle en Israël. ​Une invitation acceptée avec plaisir. - VNA