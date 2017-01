Le président Tran Dai Quang présente ses vœux du Têt aux forces en service le réveillon du Têt

Le président Tran Dai Quang présente ses vœux du Têt à l'Hôpital Saint-Paul. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le président Tran Dai Quang a visité et formulé ses vœux du Têt aux cadres et aux forces en service durant la nuit ​du réveillon de l'Année du Coq.​En direct à la télévision, le président a été informé ​de la sécurité dans les provinces de Lai Chau, Gia Lai et Kien Giang, ainis qu'à Ho Chi Minh-Ville et à Hanoi.Les localités ont envoyé des milliers d​e personnels ​pour assurer la sécurité et l'ordre, notamment dans les ​zones frontalières et éloignées, pendant les jours de Nouvel An.Le président Tran Dai Quang a hautement apprécié l’esprit de responsabilité ​des forces de sécurité en service et leur a recommandé d'avoir des plans efficaces pour gérer les urgences.Il a félicité le Parti, les autorités et le peuple de Hanoi pour leurs réalisations au cours de la dernière année.Le président a également visité l'Hôpital Saint-Paul ​où il a loué les efforts et les résultats ​du personnel en 2016, tout en ​offrant des cadeaux aux patients ​hospitalisés.​Il a également rencontré des travailleurs du groupe de l'environnement en service​ sur la place Lénine dans la rue Dien Bien Phu, et la police du quartier de Ly Thai Tô du district de Hoan Kiem, de service dans la rue Dinh Tien Hoang. - VNA