Le président Tran Dai Quang participe à la Fête du Labour à Ha Nam

Le président Tran Dai Quang participe le 3 février à la Fête du Labour, à Ha Nam (Nord). Photo: VNA



Ha Nam (VNA) – Le président du Vietnam Tran Dai Quang a participé le 3 février, soit le 7e jour du premier mois lunaire de l’Année du Coq, à la Fête du Labour (Tich Dien en vietnamien), dans un champ de la commune de Doi Son, district de Duy Tien, province de Ha Nam (Nord).

Cette fête du Labour, organisée par le Comité du Parti, le Conseil populaire et le Comité populaire de la province de Ha Nam, en collaboration avec les ministères de la Culture, des Sports et du Tourisme, ​et de l’Agriculture et du Développement rural, a eu lieu du 1er au 3 février, soit du 5e au 7e jour du 1er mois lunaire, ​suivant les rites traditionnels et avec les jeux populaires, attirant de nombreux habitants de la province et de visiteurs.

A cette occasion, la province du Ha Nam a également organisé la cérémonie de réception du certificat de reconnaissance de la Fête du Labour en tant que « Patrimoine culturel immatériel national ».

Le président Tran Dai Quang a demandé ​à tous les échelons, ​les services et la population de ​l'ensemble du pays d’œuvrer au succès de la mise en oeuvre des préconisations, des lignes et des politiques du Parti et de l’Etat ​concernant l’agriculture, les agriculteurs, les zones rurales, ​et l’édification d'une Nouvelle ruralité.

« La province du Ha Nam et les autres localités du pays doivent accélérer le développement agricole en appliquant les hautes technologies, en vue d’exporter des produits agricoles de haute qualité et de contribu​er à l'élévation du niveau de vie des agriculteurs et, plus généralement, à l'édification ​du pays », a indiqué le chef de l’Etat.

Selon les annales historiques, lors du Têt du Cochon de l'année 987, le roi Le Dai Hanh s'est rendu au pied de la montagne Doi pour procéder à une cérémonie de labour, ouvrant une nouvelle page ​de l'agriculture ​nationale. Cette fête est devenue une ​tradition ​qui s'est perpétuée sous les dynasties des Ly, Trân, Lê et Nguyên.

A cette occasion, le président Tran Dai Quang a visité la chaîne de transformation de produits de la Sarl Hoi Vu, spécialisée dans la transformation de légumes et de fruits destinés à l’export. -VNA