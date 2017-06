Le président Tran Dai Quang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Sur l’invitation de son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, le président Tran Dai Quang, son épouse et une haute délégation du Vietnam ont quitté lundi matin Hanoï pour entamer une visite officielle en Biélorussie du 26 au 28 juin.

Cet événement revêt une signification particulière en illustrant la volonté du Vietnam de renforcer sa coopération intégrale avec la Biélorussie en tous domaines.

«Vietnam et Biélorussie renforcent leur coopération multiforme»

En 2016, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 94,5 millions de dollars et 37,7 millions de dollars au premier trimestre. Le Vietnam exporte principalement en Biélorussie produits aquatiques, bois, textile-habillement, riz, caoutchouc, poivre, légumes, ordinateurs… Il en importe des engrais, des machines, des pièces détachées d'automobiles, des produits chimiques.

La Biélorussie a aidé le Vietnam à former de nombreux cadres et spécialistes en différents domaines. Actuellement, environ 70 Vietnamiens suivent des cursus en Biélorussie. La collaboration bilatérale dans la sécurité et la défense est entretenue par des visites de délégations et des activités du Comité intergouvernemental sur la coopération dans les techniques militaires. Plusieurs projets communs dans les sciences et les technologies produisent des effets positifs. Les deux pays collaborent en outre dans l’emploi, la santé, la culture et le tourisme…

Le président Tran Dai Quang est accompagné par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, le secrétaire du Comité du Parti pour Hanoï, Hoang Trung Hai, le responsable du bureau présidentiel Dao Viet Trung, le ministre des Finances, Dinh Tien Dung, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, le ministre de l’Éducation et de la Formation, Phung Xuan Nha, le ministre de l’Information et de la Communication, Truong Minh Tan, et plusieurs autres personnalités politiques.

Après la Biélorussie, le président Tran Dai Quang effectuera une visite officielle en Russie du 28 juin au 1er juillet, sur invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. -VNA