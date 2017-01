Le président Tran Dai Quang formule ses vœux du Tet à Nghe An

Le président Tran Dai Quang présente ses voeux du Tet ​à des familles méritantes de Nghe An.

Photo : VNA

Nghe An (VNA) – En ​réponse au mouvement "Un Têt pour les pauvres et les victimes de l’agent orange/dioxine" de la Nouvelle année du Coq, le président Tran Dai Quang, en tête d’une mission, s’est rendu le 15 janvier dans les communes de Nam Giang et de Nam Linh du district de Nam Dan, dans la province de Nghe An (Centre).

Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le président Tran Dai Quang a présenté ses meilleurs voeux et offert des cadeaux à 100 familles méritantes et victimes de l’agent orange locales.

En particulier, le chef de l’Etat ​​a également rendu visite à la Mère héroïne Le Thi Sau, dans le quartier Ben Thuy de la ville de Vinh, et offert des cadeaux au blessé de guerre Dang Van Than, dans la commune Hung Hoà de la même ville.

S’adressant à la population des communes de Nam Giang et de Nam Linh, et plus généralement à celle de la province de Nghe An, il leur a présenté ses meilleurs vœux d'un Tet joyeux. Il a aussi déclaré tenir en haute estime les dirigeants provinciaux qui ont organisé des activités significatives pour alléger les difficultés des familles méritoires de cette localité et pour accueillir un Tet dans la joie.

Il s'est félicité des efforts et de la solidarité des ethnies du Nghe An lors de ces derniers temps. Rien que dans le district de Nam Dan, 18 de ses 23 communes satisfont déjà aux normes de la Nouvelles Ruralité. Ce district est déterminé à devenir un district de Nouvelle Ruralité vers la fin de cette année.

Dans la matinée du même jour, le chef de l’Etat Tran Dai Quang a visité la zone de vestige national spécial de Kim Liên, dans le district de Nam Dàn, la terre natale du Président Ho Chi Minh, puis la zone du mémorial du roi Mai Hac De (début VIIIe siècle) dans la commune de Van Dien, district de Nam Dan, puis la zone du mémorial de feu le secrétaire général du Parti Le Hong Phong, dans la commune de Hung Thong du district de Hung Nguyen.

A cette occasion, il a également rendu visite aux officiers et soldats du Commandement de la 4è Zone militaire. -VNA