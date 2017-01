Le président Tran Dai Quang formule ses vœux du Têt à des intellectuels

Le président Tran Dai Quang (2e à gauche) formule ses voeux du Nouvel An lunaire au professeur Vu Khieu (1ère à gauche). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président du Vietnam Tran Dai Quang, accompagné du ministre de l’Education et de la Formation Phung Xuan Nha, est allé jeudi 26 janvier (29e jour de la 12è lune) formuler ses vœux du Nouvel An lunaire à des intellectuels exemplaires de la Capitale.

Rendant visite au professeur et Héros du Travail Vu Khieu, le chef de l’Etat a exprimé son respect ​de ce grand intellectuel qui incarne, selon lui, plusieurs nobles qualités de l’ère, qui est un scientifique prestigieux, dévoué pour l’œuvre culturelle et scientifique du pays, mais aussi un citoyen exemplaire de la Capitale.

Tran Dai Quang a souhaité que son interlocuteur continue de contribuer à l’œuvre révolutionnaire du peuple. Le professeur Vu Khieu a remercié le président et s’est déclaré confiant dans l’avenir radieux du pays.

Se rendant au domicile du professeur et Enseignant du peuple Ha Minh Duc, le président Tran Dai Quang a déclaré que les travaux de recherche de ce dernier sur le président Ho Chi Minh avaient une signification extrêmement importante, notamment à l’heure où le Parti, l’Armée et le peuple tout entier intensifient la campagne “Etudier et suivre l’exemple moral, l’idéologie et le style de l’Oncle Ho”.

Le président Tran Dai Quang rend visite au professeur Ha Dinh Duc (centre). Photo: VNA

Le professeur Ha Dinh Duc a remercié le Parti et l’Etat pour leur intérêt, ce qui constitue également un encouragement pour les intellectuels, les lettrés et les artistes, en les incitant à contribuer davantage au développement national.

Allant formuler ses vœux du Nouvel An lunaire au professeur docteur et Héros du travail, enseignante et Artiste du peuple Tran Thu Ha, le chef de l’Etat a déclaré que le Parti et l’Etat reconnaissaient et prenaient toujours en haute estime le rôle important de la littérature et des arts dans l’œuvre révolutionnaire du peuple.

Le président Tran Dai Quang souhaite bonne année du Coq au professeur Tran Thu Ha (1ère à droite). Photo: VNA

Mercredi, le président Tran Dai Quang avait rencontré et formulé ses vœux du Nouvel An lunaire aux cadres et ​employés du Bureau présidentiel. Il a souhaité que ces derniers, de pair avec ​l'ensemble du peuple, accomplissent plus d'efforts pour r​éaliser des exploits plus importants en 2017 et dans les années à venir. -VNA