Le président Tran Dai Quang formule ses vœux du Tet à An Giang et à Can Tho

Le président Tran Dai Quang formule ses voeux du Tet aux cadres et soldats de la 9e zone militaire. Photo: VNA



An Giang (VNA) - Le président Tran Dai Quang a visité les provinces d’An Giang et Can Tho (delta du Mékong), le 21 janvier, à l'occasion du Nouvel An lunaire, la plus grande fête nationale du pays.

En visitant ​des familles démunies et/ou bénéficiaires des politiques d’assistance sociale dans le district de Thoai Son, à An Giang, le président Tran Dai Quang a exalté les efforts de la localité pour obtenir des résultats positifs dans divers domaines tels que l'économie, l'investissement, l'agriculture et le développement rural, le tourisme, la sécurité et l’ordre ​publics.



Il a affirmé que le Parti, l'Etat et le peuple partageaient toujours ​les difficultés ​des foyers démunis et ​des familles bénéficiaires des politiques sociales, et esp​éraient que ​celles-ci aur​aient une meilleure vie dans l'avenir.



Le chef de l'Etat a​ ensuite visité le ​mémorial de l’ancien président Ton Duc Thang, ainsi que la police et les gardes-frontières de la province.



En visitant la 9e zone militaire à Can Tho, le président Tran Dai Quang a exhorté les forces armées à redoubler d​e vigilance afin de détecter et faire échouer tous les complots et activités ​délétères des forces hostiles, en particulier dans les zones maritimes, insulaires et frontalières.

Les forces armées de la 9e zone militaire doivent également collaborer étroitement avec celles du Cambodge, conformément aux orientations du Parti et de l'Etat en termes de politique étrangère, pour bâtir une frontière commune de paix, d'amitié, de stabilité, de coopération et de développement commun. -VNA