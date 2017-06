Le président du Vietnam Tran Dai Quang et son épouse sont arrivés à Moscou mercredi après-midi, commençant une visite officielle de quatre jours en Russie. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Le président du Vietnam Tran Dai Quang est arrivé à Moscou mercredi après-midi, commençant sa visite officielle de quatre jours en Russie, sur invitation du président russe Vladimir Poutine.

Une cérémonie d’accueil solennelle accordée au président Tran Dai Quang a eu lieu à l'aéroport de Vnucovo-2, en présence du vice-ministre russe des Affaires étrangères Igor Morgulov, de l'ambassadeur de Russie au Vietnam Konstantin Vnukov, de l'ambassadeur vietnamien en Russie Nguyen Thanh Son, et d’autres personnalités.



Le président Tran Dai Quang est accompagné, entre autres, par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi Hoang Trung Hai, le ministre des Finances Dinh Tien Dung, le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung, le ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh, le ministre de l’Education et de la Formation Phung Xuan Nha, le ministre de l'Information et de la Communication, Truong Minh Tuan.



Ces dernières années, les relations entre le Vietnam et la Russie n’ont pas cessé de se consolider et de se développer. En 2017, les deux parties ont mutuellement reconnu l'économie de marché de l'autre. Le commerce bilatéral augmente, atteignant 2,7 milliards d’USD en 2016, en hausse de 25% par rapport à 2015. Ce chiffre était de 1,37 milliard d’USD au cours des 5 premiers mois de 2017. Un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne, dont la Russie est membre, a été signé en 2015 et a pris effet le 5 octobre 2016.

La Russie occupe actuellement le 23ème rang parmi 116 pays et territoires investissant au Vietnam. L'investissement du Vietnam en Russie a également augmenté de 100 millions d’USD en 2008 à 2,4 milliards d’USD actuellement, principalement dans le secteur du pétrole et du gaz, le commerce et l'agriculture. La coopération bilatérale dans la défense et la sécurité, les sciences et les technologies, l'éducation et la formation, la culture et le tourisme a également été resserrée.



La Russie est l'un des 10 plus grands marchés touristiques du Vietnam. Plus de 430.000 touristes russes sont venus au Vietnam en 2016, en hausse de 12,8% par rapport à l'année précédente. Plus de 5.000 étudiants vietnamiens étudient en Russie.



Depuis 1991, les deux parties ont signé plus de 100 documents de coopération dans tous les domaines : l'économie, le commerce, l'investissement, le pétrole et le gaz, l'énergie nucléaire, l'éducation et la formation, la culture, les sciences et les technologies, et la défense. -VNA