Saint-Pétersbourg (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le président vietnamien Trân Dai Quang, son épouse et sa suite se sont rendus vendredi, 30 juin, à Saint-Pétersbourg.

Le président vietnamien Trân Dai Quang (droite) rencontre Anatoly Artamonov, le gouverneur de la région de Kaluga. Photo : VNA

Auparavant, le président Trân Dai Quang avait rencontré Anatoly Artamonov, le gouverneur de la région de Kaluga. Il a hautement apprécié l’aide des autorités de la région de Kaluga pour les entreprises vietnamiennes, ce qui contribue à atteindre la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars en 2020 fixée par les dirigeants de haut rang des deux pays.

Il lui a demandé de favoriser les activités des entreprises vietnamiennes.

Anatoly Artamonov a pour sa part informé le président Trân Dai Quang des atouts de développement et de coopération économique entre la région et les entreprises, dont la compagnie de TH Truemilk du Vietnam.

Il a souligné que sa région souhaitait établir un jumelage avec une localité vietnamienne et devenir un partenaire de confiance du Vietnam.

Le chef de l’Etat a aussi reçu vendredi après-midi la Direction de la Banque internationale pour le développement économique de Russie. Il a rappelé l’entente obtenue entre les dirigeants et les banques centrales des deux pays concernant l’accompagnement des entreprises vietnamiennes et russes afin de dynamiser le commerce et l’investissement bilatéraux.

Vendredi matin, Le président Trân Dai Quang avait visité le groupe Zarubezhneft, l’un des premiers groupes pétroliers russes. Il a salué la coopération efficace entre celui-ci et le groupe gazo-pétrolier du Vietnam affirmant que la joint-venture Vietsovpetro créée en 1981 était le symbole de cette coopération.

Le président vietnamien a déclaré soutenir l’élargissement de zone d’exploration et d’exploitation gazo-pétrolière sur le plateau continental du Vietnam. - VNA