Le président Trân Dai Quang décore la garde-frontière de Haiphong

Hai Phong (VNA) - Le président de la République Trân Dai Quang a remis vendredi 23 juin le titre de héros des forces armées à la garde-frontière de Haiphong (Nord).

Le président de la République Trân Dai Quang, lors de la cérémonie, le 23 juinà Hai Phong. Photo: VNA

Le chef de l’Etat a aussi décoré, à titre posthume, de la même distinction le lieutenant-colonel Nguyen Huu Doai, ancien commissaire politique du poste de garde-frontière de Trang Cat.

Le président Trân Dai Quang a saisi cette occasion pour galvaniser les gardes-frontières de Haiphong.

«En tant que héros des forces armées, vous devez faire preuve d’initiative, bien analyser et anticiper la situation, notamment les évolutions relatives à la frontière maritime et insulaire pour conseiller à temps les autorités locales, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense, a-t-il déclaré

Quelles que soient les circonstances, il est hors question que nous restions passifs ou surpris. La garde-frontière doit collaborer étroitement avec la marine, la police maritime et les autres unités concernées, être prête au combat et défendre la souveraineté maritime et insulaire du pays.»

Le président Trân Dai Quang a également demandé à la garde-frontière de participer à la lutte anti-criminalité et au développement économique local. – VNA