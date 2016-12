Le président Trân Dai Quang adresse un message de confiance

Le président Trân Dai Quang. Photo: VNA

Hanoi, 30 décembre (VNA) – Le président de la République Trân Dai Quang a partagé avec la presse à l’occasion de la nouvelle année 2017 sa confiance dans l’unité d’un même cœur et la détermination de toute la nation, de tout le système politique à accélérer l’œuvre d’édification et de développement nationaux.



Evaluant les performances du pays en 2016, il a indiqué que «2016 est la première année où tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée s’évertuent à mettre en œuvre de la Résolution du 12e Congrès du Parti» qui a fixé les objectifs globaux, les tâches centrales pour le quinquennat 2016-2020.



Le Vietnam fixe l’objectif de stabiliser l’économie nationale, renouveler le modèle de croissance, élever la productivité, la qualité et la compétitivité, régler les difficultés des entreprises, accélérer la réforme administrative, lutter contre le gaspillage et la corruption, améliorer le quotidien de la population, s’adapter aux changements climatique...



Grâce à la direction énergique du gouvernement et à la détermination du système politique ainsi que la communauté des entreprises, l’économie vietnamienne continue de connaître une croissance élevée malgré les difficultés dues à la sécheresse et à la salinisation, à la catastrophe écologique dans les eaux maritimes du Centre et aux impacts défavorables de l’économie mondiale.



La macroéconomie est stable, l’inflation contrôlée, l’équilibre des balances importantes de l’économie assuré, la réserve de devises en hausse, l’environnement des affaires en progression, le secteur de l’économie privée en relance avec l’augmentation rapide de la création d’entreprises.



«Nous avons défendu avec détermination et persévérance l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriales de notre Patrie, maintenu un environnement de paix et de stabilité pour le développement national, réglé les désaccords et différends par les mesures pacifiques, conformément au droit international», a affirmé le chef de l’Etat.



«Les relations extérieures, l’intégration internationale se sont approfondies et élargies pour plus d’efficacité, contribuant à élever la position et le prestige du Vietnam sur la scène mondiale», s’est-il félicité.



«Le Vietnam continue de briller par sa stabilité politique et son potentiel de développement. Nous continuons de resserrer et d’approfondir les relations d’amitié et de coopération avec les pays, les partenaires en vue du développement durable», a-t-il poursuivi.



«Le Vietnam a valorisé son rôle actif dans l’édification de la Communauté de l’ASEAN, bien accompli son rôle de membre des organisations onusiennes, comme le Conseil des droits de l’homme et le Conseil économique et social de l’ONU, le Conseil exécutif de l’UNESCO, est représenté à la Commission du droit international, a participé activement et apporté des contributions importantes aux forums internationaux », a-t-il ajouté.





Cependant, le Vietnam doit faire face à nombre de défis, dont la macroéconomie stable mais pas encore durable, la qualité de la croissance modeste, la lenteur dans la réalisation des percées majeures et de la restructuration économique, la productivité du travail social encore inférieure à nombre de pays dans la région et le monde, la vie encore difficile dans les régions reculées, éloignées, touchées par les intempéries ou par la pollution.



Concernant les évolutions complexes en Mer Orientale, il a indiqué que «les droits et intérêts du Vietnam en Mer Orientale sont reconnus et garantis par le droit intermational, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982».



«La mer et les îles vietnamiennes constituent une partie sacrée et inséparable du territoire vietnamien. Défendre fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriales relève de la responsabilité et du devoir de chaque Vietnamien», a souligné le président Trân Dai Quang.



«La tâche d’édification et de défense de la Patrie dans la nouvelle situation pose de nouvelles exigences, demandant à tout le système politique et à toute la nation, dont les forces armées populaires sont le noyau, de bien se préparer sur tous les plans, d’élever les aptitudes au combat, de ne pas se laisser faire ni surprendre en toute circonstance», a-t-il insisté.



Abordant la prévention et la lutte contre la corruption et la gabegie, le chef de l’Etat a fait savoir que ce travail a obtenu des «résultats positifs» en 2016, qui a rappelant que nombre d’affaires économiques et de corruption gravissimes ont été traduites en justice, ce qui est plébiscité par le peuple.



Cependant, selon le dirigeant vietnamien, il faudrait encore construire et appliquer les mécanismes de prévention, de gestion, de surveillance et de dissuation contre la corruption. Les organes judiciaires devraient se coordonner avec les organes compétents des pays étrangers pour arrêter les coupables en fuite.



Le président Trân Dai Quang a également formulé ses meilleurs vœux aux compatriotes et aux soldats de tout le pays et aux compatriotes vietnamiens à l’étranger à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire) 2017 qui approche à grands pas. – VNA