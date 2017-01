Le président salue les contributions des compatriotes vietnamiens à l’étranger

Hô Chi Minh-Ville, 20 janvier (VNA) - Le président Trân Dai Quang et son épouse ont rencontré, vendredi après-midi 20 janvier à Hô Chi Minh-Ville, des représentants des compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger revenus pour fêter le Têt (Nouvel An lunaire) et participer au programme “Printemps au pays natal 2017”.

Le président Trân Dai Quang et son épouse (4e et 5e rangs, de gauche à droite, premier plan) prennent la pose avec les représentants des compatriotes vietnamiens à l’étranger. Photo: VNA

Lors de la rencontre, les 50 délégués représentant 4,5 millions de compatriotes vietnamiens à l’étranger ont affirmé que les Vietnamiens résidant à l’étranger ont toujours le regard tourné vers la Patrie et le pays natal.Ils s’efforcent de préserver les traditions culturelles vietnamiennes, d’ouvrir des cours de langue vietnamienne pour maintenir la langue maternelles auprès des nouvelles générations de Vietnamiens de l’étranger , et de mobiliser les ressources pour contribuer à l’édification nationale.Au cours de ces dernières années, un nombre croissant de compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger sont retournés au Vietnam pour des visites de famille, et beaucoup d’entre eux ont participé avec succès aux activités commerciales, d’investissementLes délégués ont exprimé leur confiance dans le développement vigoureux du pays à l’avenir, et leur joie de rencontrer leurs compatriotes participant au programme “Printemps au pays natal 2017”.Le président Trân Dai Quang a souligné que depuis plusieurs années, le “Printemps au pays natal 2017” est devenu un beau trait culturel, une activité d’une signification profonde et révélatrice de l’attention du Parti et l’État, et des sentiments et du cœur des compatriotes au Vietnam envers ceux à l’étranger, ce qui encourage ces derniers à s’attacher de plus en plus à leur pays d’origine.Il a apprécié le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville qui ont collaboré avec les organes concernés pour organiser le programme “Printemps au pays natal 2017” sur le thème “Ville portant le nom de l’Oncle Hô – Aspiration éclatante” et une panoplie d’activités pour saluer de nombreux compatriotes revenus des quatre coins du monde à l’occasion du Têt du Coq.Le président Trân Dai Quang a informé les délégués des grandes lignes de la situation nationale. En 2016, le Vietnam a profité efficacement des opportunités, surmonté les difficultés et les défis, enregistré des réalisations importantes dans les domaines économique, socio-culturel, de la sécurité et de la défense, des affaires étrangères et de l’intégration internationale, sauvegardé fermement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Patrie.En cette nouvelle année, tout le pays s’emploie à mettre en œuvre la résolution du 12e Congrès national du Parti, résolu à engager le pays dans une nouvelle étape sur la voie de l’intégration et du développement, a-t-il fait savoir.Au nom du Parti et de l’Etat, il a reconnu et apprécié les contribution actives des compatriotes vietnamiens à l’étranger aux performances du pays. Il a souhaité les voir valoriser les traditions des “enfants du dragon et de la fée”, continuer d’apporter leurs concours actifs et efficaces à l’édification et au développement nationaux.Le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens considèrent toujours la communauté des compatriotes vietnamiens à l’étranger comme la partie indissociable de la communauté des ethnies du Vietnam, accueillent toujours à bras ouverts ceux qui retournent au Vietnam pour œuvrer ensemble pour rendre le pays propère et puissant, a-t-il affirmé.

Le même jour, au mémorial des rois Hung dans le Parc historique et culturel des ethnies de Hô Chi Minh-ville, le chef de l’Etat, son épouse, des dirigeants et les délégués ont offert des bâtonnets d’encens, en mémoire des rois fondateurs du pays. Ils ont aussi rendu hommage au Président Hô Chi Minh au Musée Hô Chi Minh affilié dans la mégapole du Sud.

Enfin, comme ce vendredi est la journée des divinités du foyer, le président Trân Dai Quang, son épouse et d’autres personnalités ont lâché des carpes à l’embarcadère de Nhà Rông. La carpe, selon la légende, est le véhicule transportant les génies de chaque foyer vers le Ciel pour faire un rapport sur tout ce qui s’est passé tout le long de l’année à l’Empereur de Jade. – VNA