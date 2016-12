Le chef de l’Etat plaide pour l’édification des forces de police saines et fortes

Hanoi, 27 décembre (VNA) – Le président Trân Dai Quang a exhorté à édifier les forces de police populaires vraiment saines et fortes, lors de sa rencontre avec les participants à la 72e Conférence nationale de la police, mardi 27 décembre à Hanoi.

Le président Trân Dai Quang (2e, premier plan) avec les dirigeants du ministère de la Sécurité publique, le 27 décembre à Hanoi. Photo: VNA

Défenseurs du Parti communiste du Vietnam (PCV), de l’Etat socialiste, du peuple, du droit, les forces de police populaires devraient ainsi être saines, fortes pour qu’elles puissent bien accomplir les tâches, lutter efficacement contre la criminalité, a-t-il indiqué.Le chef de l’Etat a salué les résultats de travail des forces de police populaire en 2016 et leurs efforts dans la garantie de la sécurité et de l’ordre public, en particulier la protection réussie du 12e Congrès national du PCV, des élections des députés de la 14e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous échelons pour 2016-2021, le contrôle de la criminalité, et l’enquête de nombreuses affaires pénales et économiques.Devant les évolutions rapides, complexes et imprévisibles de la situation mondiale, les tâches s’annoncent lourdes pour le secteur de la sécurité publique, a-t-il déclaré.Le président Trân Dai Quang a demandé de bien saisir et de réaliser avec efficacité les résolutions du 12e Congrès national du PCV, la résolution du Comité du PCV de la Police populaire du Vietnam, et notamment de déployer la mise en oeuvre des contenus élaborés par le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, lors de l’ouverture de la 72e Conférence nationale de la police.Il a également demandé aux forces de police populaires de valoriser les forces globales, construire un dispositif de sécurité populaire, de s’appuyer sur le peuple, de se concilier l’accord et le soutien du peuple, de s’unir comme un seul homme, et en même d’élargir leur coopération internationale.Les forces de police populaires doivent honorer leur promesse avec le Comité central du PCV, le secrétaire général du PCV d’être pionnières dans la mise en œuvre de la résolution du 4e Plénum du Comité central du PCV sur l’édification du PCV, de lutter activement contre les manifestations de dégradation en termes de politique, de pensée, de vertu morale, d’auto-évolution et d’auto-transformation, a-t-il encore souligné.Dans son allocution prononcée en ouverture de la conférence, lundi 26 décembre à Hanoi, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a déclaré apprécier vivement les acquis des forces policières populaires en 2016, avant d’indiquer les orientations pour 2017.Il s’agit de continuer de veiller à l’édification du PCV et des forces policières populaires vraiment saines et fortes, loyales envers le PCV, loyales envers l’Etat et dévouées envers le peuple. Il leur a également demandé d’appliquer strictement les préconisations et résolutions du PCV ainsi que les politiques de l'Etat.Le leader vietnamien a souligné que les forces de police populaires doivent jouer le rôle essentiel dans le maintien de la sécurité nationale et de l’ordre social en toutes les circonstances, ainsi que dans la prévention et la lutte contre la corruption, et renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité. – VNA