Le président offre de l’encens dans la cité impériale de Thang Long

Hanoi, 5 février (VNA) – Le président Trân Dai Quang a, dimanche 5 février dans la cité impériale de Thang Long à Hanoi, offert de l’encens à la mémoire des rois et des anciens qui avaient acquis des mérites à l’égard du pays.

Le président Trân Dai Quang allume des baguettes d’encens, le 5 février dans la cité impériale de Thang Long. Photo: vietnamnet.vn

Dès l’aube, une procession de palanquins des rois réunissant plus de 300 personnes en provenance de quatre temples et maisons communales de Voi Phuc, Hào Nam, Công Vi et Kim Ma Thuong datant du temps de Linh Lang Dai Vuong qui est fil du roi Ly Thanh Tông, est allée dans la cour du palais Kinh Thiên pour préparer des cérémonies rituelles.



Après une cérémonie d’offrande d’encens avec notamment procession de palanquins des rois, présentation de baguettes d’encens, danse du dragon dans la cour du palais Kinh Thiên, au cœur de la cité impériale de Thang Long, le chef de l’Etat a participé à un lâcher d’oiseaux.

La cérémonie d’offrande d’encens, également agrémentée d’une exposition et des numéros de marionnettes sur eau, de musique folklorique, est une activité d’une grande signification, destinée à rendre hommage aux rois et aux hommes sages et talentueux du pays comme à valoriser les traits culturels de la capitale Thang Long - Hanoi.