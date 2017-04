Le président inspecte les préparatifs de la Semaine des dirigeants de l’APEC

Dà Nang (VNA) – Le président de la République Trân Dai Quang a inspecté mardi 18 avril les préparatifs de la Semaine des dirigeants de l’APEC 2017 prévue en novembre à Dà Nang (Centre), soulignant la demande d’assurer la sécurité totale de cet événement.

Le président Trân Dai Quang (centre) à la cérémonie de lancement du compte à rebours vers la Semaine des dirigeants de l’APEC 2017, à Dà Nang, le 18 avril. Photo : VNA

L’organisation de l’Année de l’APEC 2017 est un point capital des affaires étrangères du Vietnam durant la nouvelle période, qui manifeste la politique proactive, active d’intégration internationale profonde du Parti et de l’Etat vietnamiens, a-t-il déclaré lors d’une séance de travail avec le Comité national de l’APEC 2017 et le Comité populaire de la ville de Dà Nang.Elle offre aussi au pays l’opportunité de renforcer sa diplomatie multilatérale, d’approfondir davantage ses relations avec les partenaires de premier rang dans la région et le monde, rapportant des avantages effectifs sur les plans politique, socio-économique, commercial et rehaussant la position internationale du Vietnam, a-t-il poursuivi.Il s’agit également d’une occasion permettant aux localités et aux entreprises vietnamiennes de présenter leurs potentialités, d’établir des relations et de rechercher des opportunités de coopération avec les partenaires dans la région, a encore indiqué le dirigeant.Dans le cadre de l’Année de l’APEC 2017 sur le thème «Créer un nouveau dynamisme, cultiver un avenir commun», le Vietnam organisera environ 200 activités dans 10 villes et provinces - Hanoï, Nha Trang, Vinh, Ninh Binh, Ha Long, Huê, Cân Tho, Hô Chi Minh-Ville, Hôi An et Dà Nang.La décision d’organiser la Semaine des dirigeants de l’APEC 2017 à Dà Nang traduit la reconnaissance et la confiance des dirigeants du Parti et de l’Etat dans le développement dynamique de la ville, a relevé le chef de l’Etat.L’organisation de cet événement représente un moteur de développement socio-économique important non seulement pour Dà Nang mais aussi pour la région méridionale du Centre comme le pays, a-t-il ajouté.