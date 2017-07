Lao Cai, 9 juillet (VNA) - Le président Trân Dai Quang a demandé le 9 juillet aux autorités de la province montagneuse de Lao Cai (Nord-Ouest) de prendre des mesures synchrones pour améliorer la qualité de la croissance et promouvoir le développement économique de manière plus rapide et durable.

Le président Tran Dai Quang (5e, gauche) remet l'Ordre de l'Indépendance de première classe à la province de Lao Cai. Photo : VNA

S'exprimant lors d'une cérémonie célébrant le 110e anniversaire de la fondation de Lao Cai dans la ville de Lao Cai, le chef de l'État a demandé à la localité de bien faire des aménagements sectoriels tout en améliorant l'efficacité de l'utilisation des sources de force pour l'investissement et le développement.Il a souligné la nécessité de se concentrer sur la restructuration économique dans le cadre de la restructuration du travail, d'accroître la proportion des services et de l'industrie, l’agriculture, la sylviculture, la construction de la nouvelle ruralité, le développement du commerce, du tourisme, des services.Il a exhorté la province à développer Sa Pa en un site touristique national.Le président Trân Dai Quang a déclaré que la province de Lao Cai devrait accorder plus d'attention au développement des ressources humaines, aux soins de santé et à l'éducation pour les habitants issus des ethnies minoritaires, à la préservation et à la promotion des cultures ethniques, à la réduction durable de la pauvreté, tout en élargissant les relations extérieures, en gérant efficacement la frontière et en défendant la souveraineté.Le dirigeant vietnamien a demandé à Lao Cai de veiller au travail d’édification du Parti et de système politique.À l'occasion, le président Trân Dai Quang a remis l'Ordre de l'Indépendance de première classe à la province de Lao Cai, et offert des cadeaux à 30 invalides de guerre, soldats malades et des représentants des familles bénéficiant des politiques publiques dans la localité. – VNA