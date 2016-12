Le président exhorte Phu Tho à exploiter ses atouts de développement économique

Phu Tho (VNA) – Le président Trân Dai Quang a encouragé la province de Phu Tho (Nord) à mieux exploiter ses potentiels, à mobiliser au maximum ses ressources humaines, à créer une percée dans le développement économique. pour une croissance rapide et durable, lors de la célébration du 125e anniversaire et des 20 ans de la refondation de cette localité, tenue le 30 décembre.

Le président Trân Dai Quang (3e, droite) remet à la province de Phu Tho l’Ordre de l’Indépendance de première classe. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les performances obtenues par Phu Tho, notamment dans la croissance économique, le secteur industriel, les services, le tourisme, le développement synchronique des infrastructures socio-économique, l’assurance du bien-être social, la réduction du taux de pauvreté, l’amélioration du niveau de vie des habitants.

Il a également appelé le Comité du Parti provincial, les autorités et le peuple ​multiethnique de Phu Tho ​à valoriser les traditions patriotiques, à renforcer la mutation de la structure économique, l’application des avancées technoscientifiques dans la production.

‘’Il faut construire des infrastructures socio-économiques modernes et synchrones. Dans ce travail, il importe de renforcer la connexion régionale avec les provinces du Nord-Ouest et la capitale en vue de promouvoir les potentialités de chaque localité et de toute la région. Le développement des infrastructures urbaines doit être lié à la construction de la nouvelle ruralité. Viêt Tri deviendra une ville de festivités en lien avec l’origine de la nation’’, a souligné le président Trân Dai Quang.

Ce dernier a également proposé à Phu Tho de renforcer la défense, la sécurité en reliant étroitement le développement socio-économique, culturel et l’élargissement des relations extérieures et de construire un système politique sain, fort, de valoriser la démocratie, et d’intensifier le bloc de grande union nationale.

A cette occasion, le chef de l’Etat a remis à la province de Phu Tho, pour la deuxième fois, l’Ordre de l’Indépendance de première classe. – VNA