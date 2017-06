Hanoï , 20 juin (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong et le président Tran Dai Quang ont reçu mardi 20 juin à Hanoï le président du Sénat de la République d’Haïti, Youri Latortue, en visite officielle du 17 au 22 juin au Vietnam.

Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong (droite) ​reçoit à Hanoï le président du Sénat de la République d’Haïti, Youri Latortue. Photo: VNA



Nguyen Phu Trong a affirmé la politique conséquente du Vietnam de prendre en haute considération et d’élargir les relations d’amitié et de coopération multiforme avec Haïti, tout en plaidant pour une intensification de la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment l’agriculture, les télécommunications et l’industrie.

Il s’est déclaré convaincu que cette visite constituera un jalon important contribuant à resserrer les relations d’amitié et de coopération entre les deux Etats, les deux organes législatifs et les deux peuples, souhaitant que Haïti continue de récolter de nouveaux acquis durant son processus d’édification du pays.

Youri Latortue a affirmé le souhait de stimuler la coopération avec le Vietnam dans l’agriculture, le transport, les télécommunications, l’échange entre les deux peuples et de partager d’expériences avec le Vietnam dans la direction et la gestion du pays. Haïti considère le développement du Vietnam comme un modèle pour son processus de réforme économique, a-t-il précisé.

Lors de l’accueil dirigeant haïtien, le président Tran Dai Quang a déclaré que le Vietnam souhaite développer les relations d’amitié et de coopération multiforme avec les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, dont Haïti. Il a partagé des pertes causées par les catastrophes naturelles pour la population haïtienne ces dernières années.

Il s’est réjoui du développement actif de la coopération entre le Vietnam et Haïti, notamment la mise en œuvre du projet Natcom du Groupe de télécommunications de l'Armée du Vietnam, Viettel, tout en demandant à Haïti de favoriser les activités de ce groupe sur son sol.

Le président a aussi demandé d’accélérer d’autres projets pour valoriser les atouts des deux parties, notamment dans les télécommunications, l’agriculture, l’aquaculture, les infrastructures, la production de machines agricoles….

Tran Dai Quang a insisté sur la nécessité pour les deux pays de se soutenir davantage au sein des organisations et forums internationaux.

Youri Latortue a affirmé le souhait d’Haïti de consolider les relations de coopération traditionnelles avec le Vietnam pour réaliser son objectif de moderniser le pays.

La visite vise à chercher les opportunités de coopération dans de nouveaux domaines. Le dirigeant haïtien souhaite que les entreprises vietnamiennes renforcent leur investissement dans son pays et que le Vietnam partage d’expériences avec Haïti dans la riziculture. - VNA