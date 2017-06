Le président du Parti communiste du Bangladesh en visite à Hô Chi Minh-Ville

La secrétaire adjointe du Comité du Parti pour Hô Chi Minh-Ville, Vo Thi Dung, rencontre, ce jeudi, le président du Parti communiste du Bangladesh, Mujahidul Islam Selim. Photo: VNA.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La secrétaire adjointe du Comité du Parti pour Hô Chi Minh-Ville, Vo Thi Dung, a reçu, ce jeudi, le président du Parti communiste du Bangladesh (PCB), Mujahidul Islam Selim, en visite de travail au Vietnam.

Lors de la rencontre, Vo Thi Dung a indiqué que le Vietnam et le Bangladesh possédaient de nombreuses possibilités pour intensifier leur amitié et leur coopération économique, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

C’est le soutien des amis internationaux dont le PCB qui a contribué aux progrès de Hô Chi Minh-Ville, a-t-elle souligné, affirmant que les autorités et les habitants locaux feraient tout leur possible afin de maintenir et renforcer les bonnes relations de solidarité et d’amitié avec les partis communistes dans le monde, y compris le PCB.

De son côté, Mujahidul Islam Selim a réaffirmé la volonté du PCB et le peuple bangladais de dynamiser les liens d’amitié et de solidarité avec le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le peuple vietnamien, et ce pour la prospérité des deux pays et la paix dans le monde.

Impressionné par le développement vigoureux du Vietnam en général et de Hô Chi Minh-Ville en particulier, Mujahidul Islam Selim a salué la clairvoyance du PCV dans le règlement des problèmes qui surgissent lors du processus d’édification du pays.

Les expériences du PCV dans la défense nationale et dans la construction pays sont utiles pour les forces de gauche ainsi que les partis communistes dans le monde, a-t-il déclaré. -NDEL/VNA