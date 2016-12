Le président du FPV appelle à faire briller le “made in Vietnam”

Hanoi, 27 décembre (VNA) – Le membre du Bureau politique et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Nguyên Thiên Nhân a exhorté mardi 27 décembre les entreprises à s’impliquer davantage dans le mouvement «Les Vietnamiens privilégient les marchandises vietnamiennes ».

Le membre du Bureau politique et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Nguyên Thiên Nhân prend la parole lors de la conférence, le 27 décembre à Hanoi. Photo: VNA



S’adressant à une conférence sur ce sujet à Hanoi, Nguyên Thiên Nhân a demandé au Comité du Parti pour les entreprises publiques d’inciter les entreprises à renforcer l’application de nouvelles technologies dans leur production pour améliorer la qualité et réduire le prix de leurs produits.

Les marchandises produites au Vietnam sont de plus en plus nombreuses dans les centres commerciaux et supermarchés, témoignant ainsi de la confiance des consommateurs vietnamiens dans les produits de leur pays. Les consommateurs locaux, qui se laissent tenter par la fibre patriotique, y voient également une manière de soutenir l’emploi national.

Entre deux marchandises de qualité similaire, et au prix identique, quand le consommateur prend l’article fabriqué par une entreprise vietnamienne, il contribue à la création d’emploi et au développement de l’économie nationale, a-t-il plaidé.

Il a également recommandé de réviser les politiques, d’évaluer les pratiques, d’organiser des tables rondes pour élaborer des mesures destinées à encourager la consommation des produits “made in Vietnam”, d’étudier la situation pour s’orienter vers la lutte contre le dumping dans le commerce au Vietnam.

La conférence s’est penchée sur les mesures susceptibles d’améliorer l’efficacité du mouvement «Les Vietnamiens privilégient les marchandises vietnamiennes » et pour mieux répondre aux besoins du marché intérieur. – VNA