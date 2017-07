Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man rend visite à l’archevêque Bui Van Doc, de l’archevêché de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Tran Thanh Man, et une délégation du Comité permanent du CC du FPV, ont rendu visite à des dignitaires religieux de Ho Chi Minh-Ville.

Rencontrant l’archevêque Bui Van Doc, de l’archevêché de Ho Chi Minh-Ville, président du Comité du catéchisme du Conseil épiscopal du Vietnam, Tran Thanh Man a hautement apprécié le rôle de l’archevêché et des dignitaires religieux dans la mobilisation des catholiques à bien ​appliquer les politiques du Parti et loi​s de l’Etat, contribuant aux succès socioéconomiques du pays.

Ces dernières années, les catholiques ont conjugué ​leurs efforts pour édifier le bloc de grande union nationale, participé activement aux programmes déclenchés par le CC du FPV dans la protection de l’environnement, la sécurité rout​ière…

Tran Thanh Man s’est déclaré convaincu que l’archevêque Bui Van Doc, les dignitaires religieux, les catholiques vont ensemble, avec la nation, continuent de participer activement aux mouvements d’émulation patriotique, à l’œuvre d’édification et de développement national.

De son côté, l’archevêque Bui Van Doc a promis de continuer à mobiliser les dignitaires religieux et les catholiques à bien réaliser les préconisations, les politiques et les lois du Parti et de l’Etat, à participer activement aux mouvements d’émulation patriotique, ce pour contribuer à édifier un Vietnam riche et puissant.

Le même jour, le président du CC du FPV, Tran Thanh Man, a rendu visite au bonze supérieur Thich Thien Nhon, président du Conseil d’administration du CC de l’Eglise bouddhique du Vietnam (EBV), à la pagode de Minh Dao, dans le 3e arrondissement.

Tran Thanh Man a émis le souhait que l’EBV continuerait ​d'apporter ​une part importante aux mouvements déclenchés par le FPV, sous la devise « Dharma-Nation-Socialisme », à édifier ​une église forte contribuant efficacement à l’édification nationale.

Pour sa part, le bonze supérieur Thich Thien Nhon a affirmé que l’EBV participera activement aux programmes et campagnes déclenchés par le FPV, au développement national, pour la prospérité du pays.

Le même jour, le président Tran Thanh Man s'est rendu au domicile du "Chevalier de Grande-Croix" Jean Baptiste Le Duc Thinh, dans le 7e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.

Jean Baptiste Le Duc Thinh a été le premier catholique vietnamien à recevoir un tel titre, du pape Benoît XVI, et même le premier en Asie. Très engagé socialement, il a aidé nombre de personnes démunies et a contribué à élever la responsabilité des catholiques vietnamiens vis-à-vis de l’œuvre d'édification et de défense de la Patrie. -VNA