Le président de l’AN sud-coréenne attendu au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, Chung Sye-kyun. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Sur invitation de son homologue vietnamien Mme Nguyen Thi Kim Ngan, le président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, Chung Sye-kyun, à la tête d’une délégation de haut rang, effectuera une visite officielle au Vietnam du 24 au 26 avril.

Le Vietnam et la République de Corée ont établi leurs relations diplomatiques en 1992, ​un partenariat intégral en 2001, puis un partenariat stratégique en 2009. Les relations des deux pays lors de ces 25 dernières années ont abouti à des acquis notables dans bien des domaines, contribuant au développement et à la coopération dans la région et dans le monde.

Aujourd'hui, la République de Corée est le premier investisseur étranger au Vietnam avec plus de 50 milliards de dollars dans 5.600 projets. Rien qu’en 2016, près 5,5 milliards de dollars ont été investis dans 828 projets au Vietnam.

La République de Corée est le deuxième bailleur de fonds bilatéral du Vietnam après le Japon. Le commerce bilatéral s’est chiffré à 45,1 milliards de dollars en 2016.

Actuellement, près de 150.000 Vietnamiens vivent et travaillent en République de Corée, et autant de Sud-Coréens au Vietnam. -VNA