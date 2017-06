Des candidats du test vietnamien. Photo : VNA



Tokyo (VNA) – Le premier test de vietnamien au Japon a été organisé le 25 juin à Tokyo par l’Association japonaise d’échanges et de généralisation des langues des pays d’Asie du Sud-Est.

Près de 400 personnes ont participé à ce test, divisé en sept niveaux. Selon le président du Conseil de ce test, Yanagisawa Yoshio, les préparatifs ont pris deux ans. La majorité des candidats sont des adultes, le plus âgé a 86 ans et le plus jeune, 18 ans.

Le président du conseil d’administration de la Fondation d’éducation à but non lucratif Bunsai Gakuen de l’Ecole des langues étrangères du Japon, Ise Yoji, a souligné la nécessité de développer l’enseignement du vietnamien, car le Vietnam se développe rapidement. Par ailleurs, de plus en plus d’étudiants japonais choisissent le Vietnam pour suivre un cursus. D’ici trois ou quatre ans, leur nombre augmentera fortement, a-t-il prévu, avant d’indiquer que des milliers de personnes pourraient participer à ce test de vietnamien dans les années à venir.

Selon le premier secrétaire chargé de l’éducation de l’ambassade du Vietnam au Japon, Pham Quang Hung, les relations vietnamo-japonaises se développent en tous domaines. Le nombre d’investisseurs japonais augmente fortement. Il est donc compréhensible que le besoin d’apprendre le vietnamien se développe aussi.

Le deuxième test de vietnamien aura lieu le 24 juin 2018. -VNA