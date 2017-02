Le premier parc de statues de sable du Vietnam attire de nombreux visiteurs

Une statue d​u parc. Photo : www.baobinhthuan.com.vn

Binh Thuan (VNA) - Un parc ​de statues de sable, ​le "Forgotten Land", a ouvert dans la province côtière de Binh Thuan (Centre méridional) à la fin du mois de janvier 2017.​D'une superficie de 2ha, ​​ce parc, le premier de son genre du Vietnam​, abrite plus de 20 œuvres ​de 14 artistes ​étrangers. ​Plusieurs de ces statues ​reposent sur ​​les contes populaires du Vietnam, sur l'architecture vietnamienne comme la pagode Thien Mu et la tour Po Nagar, ​ou encore, représentent ​des personnes célèbres.Marielle Heessels, une artiste néerlandaise, a déclaré que les Vietnamiens et les paysages locaux ​étaient sa source d’inspiration. Elle a espéré que les statues de sable ​plairont à tous publics.Le Anh Tuan, directeur général de la compagnie Vietsandart, ​a indiqué que le site ​recevait environ 1.000 visiteurs par jour. Plus de statues et installations seront bientôt ​érigées dans le parc.Un concours de statues de sable pour les artistes féminins ​étrangers est prévu vers la fin du mois d’avril et au début du mois de mai prochain, a-t-il annoncé. -VNA