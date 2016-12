Le premier observatoire astronomique du Vietnam à Nha Trang

Khanh Hoa (VNA) - Le Vietnam inaugurera son premier observatoire astronomique à Nha Trang, province de Khanh Hoa, en mars prochain, selon le Centre national des satellites du Vietnam (VNSC).



L'observatoire est construit à Hon Chong, la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Photo: tuoitre.vn)

L'observatoire est construit sur une région rocheuse appelée Hon Chong dans la ville de Nha Trang. Il est en phase de finition et sera prêt pour les vacances du Tet (Nouvel An Lunaire) à la fin janvier, avant l'ouverture officielle prévue en mars.



Le directeur du VNSC, Pham Anh Tuan, a déclaré qu'un télescope de 0,5 m de diamètre sera installé à l'intérieur d'un dôme de 9m de diamètre. Le dôme pourra accueillir jusqu'à 60 personnes venus observer l'espace ou regarder des films sur les planètes, les étoiles et l'histoire de la Terre.



L'observatoire Hon Chong est l'un des deux projets d'observatoires au Vietnam, avec un coût total de 120 milliards de dongs (5,3 millions de dollars). L'autre est en construction à l'intérieur du Musée de l'espace du Vietnam dans le Parc de hautes technologies Hoa Lac à Hanoi.



L'observatoire et le musée seront ouverts aux visiteurs à la mi-2018.



Les deux observatoires et le musée font partie du projet du VNSC, le plus grand projet scientifique national dans le pays avec des investissements atteignant 600 millions de dollars. -CPV/VNA