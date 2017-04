Le Premier ministre sri lankais Ranil Wickremesinghe attendu au Vietnam

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre sri lankais Ranil Wickremesinghe et son épouse effectueront du 16 au 19 avril une visite officielle au Vietnam, a annoncé le ministère vietnamien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Premier ministre sri lankais Ranil Wickremesinghe et son épouse. Photo : AFP/VNA

La visite du chef du gouvernement sri lankais s’effectuera sur invitation du Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc, a-t-il indiqué.

Les relations biltérales ont connu un bon développement dans tous les domaines, notamment l'économie, la défense, la justice, l'agriculture, la culture et l'éducation.

Les échanges commerciaux bilatéraux qui s’étaient chiffrés l’an dernier à 200 millions de dollars, restent cependant bien inférieurs aux potentialités des deux pays.

Le Vietnam expédie au Sri Lanka notamment machines et équipements, fibres, produits chimiques, plastiques, thé.... et en importe des aliments pour animaux, du poivre, des matières premières du textile, du cuir et des chaussures, des pierres et métaux précieux.



Le Sri Lanka compte actuellement 14 projets d’investissement au Vietnam représentant 77 millions de dollars. – VNA